Robert Fico máris nyíltan konfrontálódik Magyar Péterrel, számon akarja kérni a leendő magyar kormányfőt

2026-04-19 15:10:00 CEST

A szlovák miniszterelnöknek nem tetszik a vád, hogy Orbán Viktor az ő választási kampányát segítette illegális migránsokkal.

Első személyes találkozásukkor magyarázatot fog kérni Magyar Pétertől az illegális migrációval kapcsolatos, szerinte hamis kijelentése miatt – közölte egy szombat esti Facebook-videójában Robert Fico.

Mint ismert, a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján Magyar Péter is emlékeztetett, hogy a 2023. szeptember 30-i szlovák parlamenti választási kampányban Orbán Viktor kormánya azzal támogatta Robert Fico győzelmét, hogy kiengedett embercsempészeket és illegális migránsok tömegét szabadította a szlovák határra. A szlovák miniszterelnök szerint alaptalan a vád, mert a magyar határ 2022 és 2023-ban „olyan lyukas volt, mint egy ementáli sajt”, és teljesen ellenőrizetlen. – Megértem, hogy a választások előtti és utáni érzelmi indulatok hatása alatt a politikusok mindenfélét mondanak, de nem tudom elfogadni, hogy a Szlovákia és Magyarország közötti jó kapcsolatokat felelőtlen és megalapozatlan politikai nyilatkozatokkal történő veszélyeztetését – mondta.

Robert Fico szerint a szlovák ellenzék viszont beavatkozott a magyarországi választási kampányba, a Beneš-dekrétumok kérdésének feszegetése Orbán Viktor ellenzékét segítette. Magyar Péter korábban nyíltan bírálta a pozsonyi kormányt, amelyik a 2025 vége felé a szlovák büntető törvénykönyvbe írta, hogy a magyarok és németek kollektív jogfosztását lehetővé tevő Beneš-dekrétumoknak a megkérdőjelezéséért is fél évre lehet ítélni a jogsértőket.

A legfőbb uniós szövetségese nélkül maradt Robert Fico az Ukrajnának nyújtandó hitel vétójától visszatáncolt, de attól nem, hogy idén is részt vegyen a moszkvai május 9-i győzelem napi ünnepségen. Odajutnia viszont nem lesz egyszerű, Litvánia és Lettország bejelentette, megtiltja a szlovák miniszterelnöknek légtere használatát a moszkvai úthoz. Robert Fico máris jelezte: alternatív útvonalat fog találni. Az európai vezetők közül tavaly csupán ő és Aleksandar Vučić szerb elnök jelentek meg Putyin-rezsim győzelem napi ünnepségén.