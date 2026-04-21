2026-04-21 15:16:00 CEST

Magyar Péter megegyezett Kelemen Hunorral, hogy az RMDSZ a jövőben nem fog beavatkozni a magyar pártpolitikai küzdelembe

Együttműködnek az erdélyi magyarság megmaradásáért, megmaradnak a romániai magyarok szerzett jogai, de ki fogják vizsgálni, a levélszavazás szabálytalanságait, megelőzik a választási csalást, és az állami támogatások felhasználását tíz évre visszamenőleg fogják vizsgálni.