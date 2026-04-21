Magyar Péter megegyezett Kelemen Hunorral, hogy az RMDSZ a jövőben nem fog beavatkozni a magyar pártpolitikai küzdelembe

Együttműködnek az erdélyi magyarság megmaradásáért, megmaradnak a romániai magyarok szerzett jogai, de ki fogják vizsgálni, a levélszavazás szabálytalanságait, megelőzik a választási csalást, és az állami támogatások felhasználását tíz évre visszamenőleg fogják vizsgálni.

„Személyes egyeztetést folytattam az irodámban Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, Románia korábbi miniszterelnök-helyettesével” – tette közzé Facebook-oldalán Magyar Péter. Mint írta, egyetértettek abban, hogy a múltat maguk mögött hagyják: a Tisza-kormány és az RMDSZ közösen fog az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődésért dolgozni. – „Elnök úrtól garanciát kaptam arra, hogy az RMDSZ a jövőben tartózkodni fog a magyar pártpolitikai küzdelembe való beavatkozástól” – jelentette ki a leendő miniszterelnök.

„Szintén egyetértettünk abban, hogy ki kell vizsgálni a 2026-os országgyűlési választások során a levélszavazás kapcsán tapasztalt szabálytalanságokat, és a jövőre nézve felül kell vizsgálni a szavazás szabályait, megelőzendő az esetleges választási csalásokat. A megbeszélésünkön határozottan kiálltam a nagyváradi premontrei apát, Fejes Rudolf Anzelm kitelepítése ellen, és kértem elnök úr közbenjárását az ügyben” – ismertette a Tisza elnöke. Leszögezte:

Az erdélyi magyarok szerzett jogai továbbra is megmaradnak és mindenben számíthatnak az anyaország támogatására.

„Alapvető elvárásunk a támogatások kapcsán az átláthatóság és az elszámoltathatóság, valamint a magyar és a román jogszabályi előírások maradéktalan betartása. Elmondtam továbbá, hogy az utóbbi évtizedben odaítélt támogatások felhasználását visszamenőleg is vizsgálni fogjuk. A Tisza-kormány megalakulása után mind politikai, mind szakértői szinten folytatjuk az egyeztetéseket” – fűzte hozzá Magyar Péter.

Érkezett az ügyben egy feljelentés, amely alapján nem dönthető el, történt-e bűncselekmény.