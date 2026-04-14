Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy április végére működni fog a Barátság kőolajvezeték

2026-04-14 14:31:00 CEST

Nem teljesen, de működni fog. A tárolóegységek javítása tovább fog tartani.

Ha nem is teljesen, de április végéig a Barátság kőolajvezetéket megjavítják annyira, hogy működni tudjon – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A politikus – idézi a Portfolio az Engage hírét – a Friedrich Merz német kancellárral tartott keddi sajtótájékoztatóján beszélt erről, hozzáfűzve, hogy a tárolóegységek javítása tovább fog tartani, de maga a csőrendszer üzemképes lesz.

Mint ismert, a Magyarország és Szlovákia felé orosz nyersanyagot szállító Barátság kőolajvezeték egy 2026. január 27-i orosz dróntámadásban rongálódott meg. Erről a tényről az Orbán-kormány két héten át hallgatott, aztán a hivatalos ukrán bejelentés után azzal vádolta meg a kijevi vezetést, hogy szándékosan zárta el az orosz kőolaj útját a két szomszéd országig. Volodimir Zelenszkij mondta is, egyszerűen nem akarja, hogy a Putyin-rezsim ezután is az orosz kőolajból kapott magyar és szlovák pénzből finanszírozza az Ukrajna ellen négy éve vívott háborúját, némi üzengetés után pedig a távozó magyar miniszterelnök, Orbán Viktor az Európai Tanácsban megakadályozta a döntést Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelről, de nemet mondott a Putyin-rezsim elleni 20. szankciókör elfogadására is. Az ukránok ettől függetlenüol EU-s nyomásra engedtek, Volodimir Zelenszkij ütemtervet ígért a helyreállításra és a kőolajszállítás újraindítására.

Az ukrán elnök még vasárnap gratulált Magyar Péternek a Tisza Párt kétharmados győzelméhez az aznap tartott magyarországi parlamenti választáson.