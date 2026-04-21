Péterfalvi Attila azt állítja, ő nem pezsgőzött Orbán Viktorral, Magyar Péterrel viszont talán igen

lemondás;Orbán Viktor;pezsgő;Péterfalvi Attila;NAIH;Magyar Péter;

2026-04-21 15:48:00 CEST

A NAIH elnöke maradna a NAIH elnöke.

Továbbra sem akar lemondani Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke, annak ellenére sem, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök az egyik „legnagyobb bábnak” nevezte őt, és távozásra szólította fel – derül ki abból a válaszból, amelyet a A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke küldött a Népszava újbóli kérdéseire.

Mint arról írtunk, Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatóján kérdésünkre leszögezte, Péterfalvi Attilának mennie kell, a többi között mellett azért is, mert Orbán Viktorral pezsgőzött a Várban.

Péterfalvi Attila lapunknak küldött válaszában újra leszögezte: sem szándéka, sem oka nincs a távozásra. Kifejtette, hogy a NAIH vezetőjének „teljes függetlensége” az európai uniós jogban rögzített követelmény, amely éppen azt a célt szolgálja, hogy a mindenkori politikai szereplők ne gyakorolhassanak nyomást a szervezetre. A NAIH-elnök szerint a politikai elitnek tartózkodnia kell a befolyásolástól, neki pedig tilos „tárgyalásokat” folytatnia mandátumának idő előtti befejezéséről politikai nyomás hatására.

A NAIH elnöke hangsúlyozta, hogy a hatóság tevékenysége – legyen szó multinacionális cégek adatkezeléséről vagy az állami szervek információszabadság-ügyeiről – törvényszerűen sérti bizonyos felek érdekeit. „Ha a jogsértés gyanúja nem igazolódik, a jogsértést állító fél lehet csalódott” – fogalmazott, azt állítva: a bírósági felülvizsgálatok túlnyomó többsége a NAIH döntéseit találja jogszerűnek, ami szerinte a szakmai munka és a pártatlanság legfőbb bizonyítéka.

Péterfalvi Attila reagált a Magyar Péter által említett pezsgőzésre is. „Miniszterelnök-jelölt úr állításaival szemben soha életemben nem találkoztam és nem pezsgőztem egy miniszterelnökkel sem, sem a Várban, sem másutt. Hivatalos meghívottként, protokolláris eseményen, így nemzeti ünnepeink alkalmával rendezett alkalmakon vagy Őszentsége magyarországi látogatásához kapcsolódóan – több száz más meghívottal, így közjogi méltóságokkal, diplomatákkal egyetemben – több ízben képviseltem a hatóságot, ha emlékeim nem csalnak, ilyen alkalmon miniszterelnök-jelölt úrral, az akkori igazságügyi miniszter asszony kísérőjével is találkoztam” – szúrt oda Magyar Péternek Péterfalvi Attila, aki – mint írta – arra viszont pontosan emlékszik, hogy egy közszereplőnek nem minősülő közös ismerős esküvőjét követő eseményen miniszterelnök-jelölt úrral egy asztalnál ült, talán még pezsgőt is fogyasztottak. „Lehet, hogy erre emlékezett rosszul az idézett nyilatkozatában…” – zárta válaszát Péterfalvi Attila.

Péterfalvi Attila reagált a Magyar Péter által említett pezsgőzésre is. „Miniszterelnök-jelölt úr állításaival szemben soha életemben nem találkoztam és nem pezsgőztem egy miniszterelnökkel sem, sem a Várban, sem másutt. Hivatalos meghívottként, protokolláris eseményen, így nemzeti ünnepeink alkalmával rendezett alkalmakon vagy Őszentsége magyarországi látogatásához kapcsolódóan – több száz más meghívottal, így közjogi méltóságokkal, diplomatákkal egyetemben – több ízben képviseltem a hatóságot, ha emlékeim nem csalnak, ilyen alkalmon miniszterelnök-jelölt úrral, az akkori igazságügyi miniszter asszony kísérőjével is találkoztam” – szúrt oda Magyar Péternek Péterfalvi Attila, aki – mint írta – arra viszont pontosan emlékszik, hogy egy közszereplőnek nem minősülő közös ismerős esküvőjét követő eseményen miniszterelnök-jelölt úrral egy asztalnál ült, talán még pezsgőt is fogyasztottak. „Lehet, hogy erre emlékezett rosszul az idézett nyilatkozatában…” – zárta válaszát Péterfalvi Attila.