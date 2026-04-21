Nagy Márton és társai kifizették a meghiúsult Fertő tavi találka árát, a szobaillatosító 300 euróba került

2026-04-21 17:52:00 CEST

A végül meghiúsult egynapos program összesen több mint kétmillió forintba került.

Mindegyik résztvevő kifizette annak a Fertő tavi elvonulásnak az árát, amelyen a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vezető munkatársai vettek volna részt februárban - derül ki a 444 cikkéből.

Ez volt az az esemény, amelyen a portál munkatársai is megjelentek. Emiatt Nagy Márton azt mondta, hogy a stáb „szétverte” a találkozót. A Transparency International bíróságig ment, hogy megtudja, pontosan kik és hogyan szervezték le az eseményt. Az már korábban kiderült, hogy valójában nem az NGM, hanem a hozzá tartozó Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szervezte az utat, ezért az ezzel kapcsolatos kiadások adatait is tőlük kérték ki.

Az adatigénylésnek eleget tettek, így ismertté váltak a pontos összegek. Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ vezetője, továbbá Túri Anikó közigazgatási államtitkár, valamint Lóga Máté, Gerlaki Bence és Kisgergely Kornél államtitkár, valamint Kisfaludy Tamás és Kern Tamás helyettes államtitkár hivatalos volt az eseményre, emellett több főosztályvezető, egyéb meghívottak és egy edző is jelen lett volna. Az adatok szerint 13 szobát foglaltak 169 eurós egységáron, ami összesen 2197 eurót tett ki, míg Nagy Márton számára egy 269 eurós prémiumszobát biztosítottak. Emellett egy rendezvényterem bérlésére 1450 eurót fizettek, a kapcsolódó eszközök és berendezések használata pedig további 268 euróba került. Így a teljes költség 4184 euróra emelkedett, amelynek 85 százalékát előlegként már decemberben rendezték.

A számlán további tételek is szerepeltek. Az adatok szerint mintegy 300 eurót fordítottak szobaillatosítóra, mivel a Room Reed megnevezésre a 444 más értelmezést nem talált, így a tételt illatosított olajként azonosították. Emellett a vacsora költsége 520 euró volt, a szervizdíj pedig 317,35 eurót tett ki. Így Nagy Márton és társai végül meghiúsult egynapos programja összesen 5321 euróba, az akkori árfolyamon 2 015 495 forintba került. A számlát az Államadósság Kezelő Központ rendezte. A Transparency Internationalnek adott tájékoztatás szerint a résztvevők a teljes költséget saját maguk viselték, ami arra utal, hogy az összeget utólag megtéríthették az ÁKK számára.