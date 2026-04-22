Leállítja a termelést jászberényi gyárában az Electrolux, a döntés mintegy 600 munkavállalót érint

2026-04-22 10:13:00 CEST

Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában, ahol a vállalat beépíthető és szabadon álló hűtőgépeket gyárt. A gyárbezárás tervezett időpontja 2026 év vége, ami körülbelül 600 munkatársat érint – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a cég.

A tájékoztatás szerint a termelés leállításáról a vállalat stratégiájának felülvizsgálata után született döntés, amelynek célja a költséghatékonyság erősítése és a működés rugalmasságának növelése a már meglévő gyártási kapacitások kihasználása mellett. A cég kiemeli,

ezt elsősorban a jelenlegi, kihívásokkal teli versenykörnyezet indokolja, amelyet a stagnáló piaci kereslet, az árnyomás és az egyre erősebb verseny határoznak meg.

„Ez egy rendkívül nehéz döntés, megértjük, hogy ez milyen nehéz helyzetet teremt a munkatársainknak, akik éveken át dolgoztak a gyár és vállalatunk sikereiért. Jelenleg arra összpontosítunk, hogy egy olyan méltányos csomagról tárgyaljunk az Üzemi Tanáccsal és a szakszervezettel közösen, amely ösztönzi a dolgozókat a maradásban és támogatja őket a jövőbeni elhelyezkedésükben” – mondta Szentpéteri Ferenc, az Electrolux Magyarország ügyvezető igazgatója.

A közlemény hangsúlyozza, az Electrolux Group elkötelezett, hogy együttműködjön a helyi hatóságokkal, érdekelt felekkel, kormányhivatallal és a szakszervezettel, hogy támogatást biztosítson valamennyi érintett munkatársnak. A vállalat haladéktalanul

felveszi a kapcsolatot a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával és külső szakértő tanácsadót is bevon annak érdekében, hogy elősegítse a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését.

Emellett az Electrolux az illetékes minisztériummal és a helyi önkormányzattal vizsgálja a telephely további hasznosításának lehetőségeit.

„A vállalat a meglévő gyártókapacitásokra támaszkodva, valamint külső partnerekkel együttműködve továbbra is teljes mértékben ki tudja elégíteni a hűtőgépek iránti keresletet. A gyár bezárása előreláthatólag nem befolyásolja a szállítási határidőket, a termékek elérhetősége továbbra is zökkenőmentes marad az ügyfelek és a fogyasztók számára. A döntés nem érinti a budapesti iroda értékesítési és marketing tevékenységeit” – írja szerdai közleményében a cég.