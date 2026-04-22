Ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy felvette a kapcsolatot Orbán Anitával

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy már felvette a kapcsolatot a magyar külügyminiszteri tisztség várományosával, Orbán Anitával.
Szibiha sajtótájékoztatóján az Interfax hírügynökség tudósítása szerint úgy fogalmazott:
„Már írásban üzenetet váltottam Orbán Anitával. Készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben. Készek vagyunk konstruktív módon megvitatni a napirenden lévő kérdések teljes körét, észszerűen, az európai normák alapján.”
Hangsúlyozta, hogy Ukrajna készen áll a kölcsönösen előnyös, konstruktív együttműködés folytatására mindkét nép és a közös európai jövő érdekében. – Ez a mi üzenetünk. És ezt az üzenetet továbbítottuk a magyaroknak – tette hozzá a miniszter.