Ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy felvette a kapcsolatot Orbán Anitával

2026-04-22 11:57:00 CEST

Készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben – közölte Andrij Szibiha.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy már felvette a kapcsolatot a magyar külügyminiszteri tisztség várományosával, Orbán Anitával.

Szibiha sajtótájékoztatóján az Interfax hírügynökség tudósítása szerint úgy fogalmazott:

„Már írásban üzenetet váltottam Orbán Anitával. Készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben. Készek vagyunk konstruktív módon megvitatni a napirenden lévő kérdések teljes körét, észszerűen, az európai normák alapján.”

Hangsúlyozta, hogy Ukrajna készen áll a kölcsönösen előnyös, konstruktív együttműködés folytatására mindkét nép és a közös európai jövő érdekében. – Ez a mi üzenetünk. És ezt az üzenetet továbbítottuk a magyaroknak – tette hozzá a miniszter.