Orbán Anita: Kapitány Istvánnal együtt tárgyaltunk Szijjártó Péterrel

Kapitány István társaságában tárgyalást folytattunk Szijjártó Péterrel a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az átadás-átvétel lehető legzökkenőmentesebb lebonyolításáról – posztolta Facebook-oldalán Orbán Anita. A májusban felálló Tisza-kormány külügyminiszter-jelöltje már a hét végén, egy héttel az április 12-i választást követően szintén a jelezte, hogy április 17–18-án Budapesten előzetes tárgyalásokat folytattak az Európai Bizottság magas szintű delegációjával. Ezeken részt vett többek között szintén Kapitány István, a leendő gazdasági és energetikai miniszter, illetve Kármán András, a pénzügyi tárca várományosa.
„A látogatás közvetlen folytatása volt annak az egyeztetésnek, amelyet a kijelölt miniszterelnök, Magyar Péter a hét elején Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatott. Ez az első találkozó volt egy olyan folyamatban, amelyet még számos további egyeztetés követ, annak érdekében, hogy Magyarország hozzáférjen a számára elkülönített uniós forrásokhoz. Ezek folyósítását korábban korrupciós és jogállamisági aggályok miatt függesztették fel” – tette hozzá korábbi posztjában Orbán Anita.
Kapitány István korábbi megszólalásaiban a magyar gazdaság európai felzárkóztatását, a kis - és közepes vállalkozások, a kkv-k kiemelt támogatását, és az energetikai diverzifikációt, azaz a több lábon állást hirdette meg. Szerinte a kőolaj, a földgáz és a villamos energia esetében olyan feltételeket kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik a több forrásból, versenyalapon történő beszerzést.