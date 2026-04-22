Konténerhajókra nyitottak tüzet a Hormuzi-szorosban

2026-04-22 12:33:00 CEST

A támadások nem jártak érdemi károkkal, és senki nem sebesült meg.

Az iráni Forradalmi Gárda szerda reggel tüzet nyitott egy konténerhajóra a Hormuzi-szorosban – jelentette be a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO). A szolgálat később két másik támadásról is beszámolt Irán közelében.

A tájékoztatás szerint a konténerhajót ért támadásban senki sem sebesült meg, és az incidensnek nem volt káros környezeti hatása sem.

Az UKMTO szerint a támadó hajó nem figyelmeztette a konténerszállítót, mielőtt tüzet nyitott. A Forradalmi Gárda viszont azt közölte, hogy a teherhajó nem vett tudomást a művelet kezdetén hozzá intézett figyelmeztetésekről.

A későbbi két támadásról a tengerbiztonsági szervek szintén azt közölték, hogy nem jártak érdemi károkkal, és senki nem sebesült meg. Ezek az iráni partoktól 15 kilométerre nyugatra történtek,

célpontjuk egy panamai zászló alatt hajózó, Iránból indult teherszállító, valamint egy libériai bejegyzésű teherhajó volt.

A múlt hét végén amerikai erők nyitottak tüzet egy iráni konténerhajóra, majd az amerikai haditengerészet katonái megszállták a teherszállítót az Ománi-öbölben. Az akció miatt Teherán válaszlépéseket helyezett kilátásba.