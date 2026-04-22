Barátság kőolajvezeték: szerda délben megérkezett az újraindulás utáni első szállítmány Ukrajnába

2026-04-22 13:36:00 CEST

A Mol arra számít, hogy legkésőbb csütörtökön Magyarországra és Szlovákiába érnek.

A JSC Ukrtransnafta arról tájékoztatta a MOL-t, hogy szerda délben megkezdődött a kőolaj átvétele Fehéroroszország felől a Barátság kőolajvezeték-rendszeren keresztül Ukrajnában – számol be róla a Mol.

A vállalat

arra számít, hogy a vezetékrendszer ukrajnai szakaszának újraindítását követő első kőolaj-szállítmányok legkésőbb csütörtökön megérkeznek Magyarországra és Szlovákiába.

Eközben Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter ugyancsak az Ukrtransnafta jelentésére hivatkozva arról számolt be, hogy szerda reggel megkezdődött a Barátság kőolajvezeték nyomásfeltöltése és üzemeltetése ukrán részről Belarusz irányából, és a szállítás várhatóan csütörtök reggel indul újra. Az MTI szerint a szlovák minisztérium tudatta, az állami tulajdonú Transpetrol vállalat azt a hírt kapta ukrán partnerétől, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újraindul a szállítás, és

az ukrán fél rendelkezésükre bocsátotta a szállítás áprilisra vonatkozó ütemtervét is.

„Szilárdan bízunk benne, hogy a kőolajszállítást valóban újraindítják és a Barátság kőolajvezeték működése már nem lesz semmilyen spekulációk tárgya“ – idézte Denisa Saková szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Nem sokkal korábban a Mol közölte, a Barátság-vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransnafta hivatalosan tájékoztatta arról, hogy a Barátság-vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én 18:00 órakor megszűntek. A Telex megkereste a társaságot, amelyik tudatta, hogy a közleményen túl egyelőre nem szeretnének további információt adni, de ha valóban újraindul a vezeték, illetve ha megérkezik Magyarországra az első szállítmány orosz olaj, akkor várható részletesebb tájékoztatás is.

Mint megírtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon jelentette be, hogy Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, és a vezeték ismét üzembe helyezhető. „Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit” – fogalmazott. Majd jelezte, Ukrajna ezt összekapcsolja a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásának feloldásával.