A Mol is bejelentette, hogy befejeződött a Barátság-vezeték javítása

2026-04-22 11:10:00 CEST

Részletesebb tájékoztatás majd akkor várható, ha megérkezik Magyarországra az első szállítmány orosz olaj.

„A Barátság-vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransnafta hivatalosan tájékoztatta a MOL-t arról, hogy a Barátság-vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek és a 2026. január 27. óta fennálló vis maior körülmények 2026. április 21-én 18:00 órakor megszűntek. A tájékoztatás szerint a JSC Ukrtransnafta készen áll, hogy újraindítsa a kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia felé” – ez áll a Mol Nyrt. szerdai közleményében, amit a Budapesti Értéktőzsde honlapján tett közzé a vállalat.

A Telex megkereste a társaságot, ahol tudatták, hogy a közleményen túl egyelőre nem szeretnének további információt adni, de ha valóban újraindul a vezeték, illetve ha megérkezik Magyarországra az első szállítmány orosz olaj, akkor várható részletesebb tájékoztatás is.

A portál ügyet ismerő forrása szerint azért nem teljesen sima egyelőre az ügy, az oroszok például most jelentették be, hogy leállítják a Barátságon a Németországba tartó kazah szállításokat, illetve voltak ukrán támadások is, vagyis a szerteágazó infrastruktúra teljes működése még nem gördülékeny.

Azt sem tudni pontosan, hogy amennyiben az ukrajnai Brodiban valóban elindul az olaj, mennyi idő alatt ér el Százhalombattára, a Dunai Finomítóba. A portál szerint ez semmiképpen sem hosszú idő, de a szám nem mindig ugyanaz, ha sűrűbb, nehezebb az olaj, az lassabban közlekedik. Igaz, ez főleg a másik vezetéken, az Adrián számít, a Barátságon nagyon hasonló minőségű olaj szokott érkezni.

Mint megírtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon jelentette be, hogy Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, és a vezeték ismét üzembe helyezhető. „Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit” – fogalmazott. Majd jelezte, Ukrajna ezt összekapcsolja a 90 milliárd eurós uniós hitel blokkolásának feloldásával.