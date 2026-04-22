Megszólalt Tóth Gabi a Fidesz-frakciós munkájáról

2026-04-22 15:20:00 CEST

A ciklus végével lejár a szerződés, amit a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, Kocsis Máté kötött az énekesnővel.

„A parlamenti szabályok szerint a képviselői alkalmazottak szerződése a ciklus végével lejár. Ez minden frakció minden munkavállalójára igaz. Nem megszüntették, hanem lejár” – írta a Telexnek küldött válaszában Tóth Gabi. A lap arról érdeklődött az énekesnőnél, hogy mi lesz a sorsa a szerződésének most, hogy véget ér a kormányzati ciklus.

Március végén, a Partizánhoz eljutott dokumentumból derült ki, hogy Tóth Gabi a kampányrendezvényeken való fellépései mellett hivatalos munkaviszonyban is áll a Fidesz parlamenti frakciójával. A kiszivárgott szerződés alapján egy képviselő személyi titkáraként dolgozik, ezért 2024 júliusa óta havi nettó 1,33 millió forintos fizetést kap. Munkáltatóként Kocsis Mátét tüntették fel a szerződésben.

Azt, hogy Tóth Gabi a Fidesz-frakcióban dolgozott, nemcsak a kiszivárgott szerződés támasztja alá, hanem Pásztor Anna nyilatkozata is. Az Anna and the Barbies énekesnője ugyanis nemrég arról beszélt, hogy két hónapja a frakcióból hívta fel őt Tóth Gabi azzal, hogy be kellene mennie a Fidesz-frakcióba beszélgetni Kocsis Máté frakcióvezetővel. Pásztor szerint Tóth Gabi akkor azt is mondta, olyan előadókat keresnek, akik nem politizálnak a koncertjeiken, és vállalnak fellépéseket – feltehetően a Fidesz-frakció megbízásából.