Előzetes vizsgálat indult Völner Pál ellen, hogy a jogerős ítélet ellenére miért praktizálhat ügyvédként

2026-04-22 18:00:00 CEST

Még csak nem is a félig az ő nevét viselő hírhedt korrupciós ügyről van szó.

A Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) vezető fegyelmi biztosa előzetes vizsgálatot rendelt el Völner Pál Komárom-Esztergom megyei ügyvéddel szemben – értesült lapunk. Az előzetes vizsgálat időtartama 3 hónap, amely egy alkalommal további 3 hónappal meghosszabbítható. Bár a vizsgálat elindításáról szóló döntést hivatalosan április 9-én hozták meg, az erről szóló értesítéssel a BÜK elnöke megvárta a parlamenti választás eredményét, a döntésről szó tájékoztatást ugyanis csak április 13-án adták postára a bejelentést tévő magánszemélynek.

Megírtuk, Völner Pál ügyvédi tevékenységével kapcsolatban két magánszemély tett bejelentést februárban a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) elnökénél, s egyben kérték fegyelmi vizsgálat megindítását. Mivel a MÜK fegyelmi ügyekben csak másodfokú hatáskörrel rendelkezik, a MÜK elnöke átküldte a beadványt az arra illetékes Komárom-Esztergom Vármegyei Ügyvédi Kamarának, amely azonban elfogultságot jelentett be, így a MÜK elnöke a BÜK vezető fegyelmi biztosát jelölte ki a vizsgálat lefolytatására.

Völner Pál, az Orbán-kormány volt igazságügyi államtitkára, miniszterhelyettes ellen 2022 októberében emeltek vádat a Schadl-féle vesztegetési ügyben. A Központi Nyomozó Főügyészség Völnerre 8 év börtönbüntetést és 25 millió forint pénzbüntetés kért, továbbá 10 év közügyektől eltiltásra, illetve a jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltásra tett indítványt. Mivel a törvény szerint azonnal fel kell függeszteni az ügyvédi tevékenységét annak, akivel szemben olyan szándékos bűncselekmény miatt emelnek vádat, amelynek a büntetési tétele ötévi szabadságvesztésnél súlyosabb, Völner Pál praxisát fel is függesztették. 2025. december 2-án a Fővárosi Törvényszék (FT) az ügyészség tiltakozása ellenére visszaadta ügyvédi praxisát.

A bejelentést tevők nem is a Schadl-ügyre hivatkoztak, hanem arra, hogy Völner Pál ügyvédi tevékenysége alatt olyan döntést hozott a bíróság, amely ügyvédi reputációját alapjaiban érinti. A Fővárosi Ítélőtábla idén január 27-i jogerős ítélete kimondta: Völner Pál az igazságügyi tárcát képviselve megsértette a Magyar Helsinki Bizottság jó hírnevét, amikor valótlanságokat állított a szervezetről. A bejelentők szerint Völner Pál ezáltal fegyelmi vétséget követett el: „ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyeztette”. Bár maga a kamara is kezdeményezhette volna „hivatalból” a fegyelmi eljárást Völner Pál ellen, ez nem történt meg.