Az utolsó pillanatban fogott nagykövetcserébe az Orbán-kormány Pekingben

Kína;nagykövet;Külgazdasági és Külügyminisztérium;

2026-04-22 16:42:00 CEST

Kína nem volt elégedett az előző nagykövettel, de esélyes, hogy a frissen kinevezett utóddal sem az. Hogy a váltást mi indokolta közvetlenül a választások előtt, nem derült ki egyértelműen.

Az április 12-i választás előtti hetekben az Orbán-kormány nagykövetcserét indított el a pekingi magyar nagykövetség élén - írta Substack oldalán Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró.

Panyi Szabolcs úgy tudja, a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium a 2017 óta a nagyköveti tisztséget betöltő Pesti Máté helyére Granyák Gergely külügyi tisztviselőt jelölte, aki korábban a tárca Kína Főosztályának helyettes vezetője volt. Az oknyomozó újságíró egy, a birtokába került, 2026. márciusi diplomáciai jelentésre hivatkozott, amelyben a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatta a KKM-et Granyák megbízólevelének megadásáról, illetve elfogadásáról, melyre pontosan egy hónappal a magyarországi parlamenti választás előtt került sor.

Panyi szerint Granyák korábbi tapasztalatai ellenére a kinevezés meglepő, egyrészt az időzítése miatt, másrészt pedig azért, mert a Szijjártó-féle minisztérium egy viszonylag alacsony rangú tisztviselőt jelölt az egyik legfontosabb külszolgálati posztra, ami a Kínai Népköztársaság tekintélyelvű kultúrájában igen rossz pontnak számít. Az újságíró több, Granyák Gergelyt ismerő kormányközeli forrásra hivatkozva azt írta, a kijelölt nagykövet nem rendelkezik elfogadható szintű kínai nyelvismerettel, ráadásul Pekingnek jellemzően amúgy sem tetszik, ha olyasvalakit küldenek hozzájuk nagykövetnek, aki előtte nem járta végig a diplomáciai ranglétrát, illetve nem volt korábban nagykövet másutt, vagy legalább államtitkár a külügyben. Granyák Gergelynek ellenben jó kapcsolatai vannak Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminiszterrel, továbbá a Kína Főosztály vezetőjével, aki Szijjártó egyik futsalos barátjának közeli hozzátartozója.

Hogy a változtatást pontosan mi indokolta, az nem derült ki, annyit viszont lehet tudni, hogy Kína már az előző nagykövettel, Pesti Mátéval sem volt elégedett: az elmúlt években Peking többször is jelezte súlyos kifogásait az eddigi nagykövettel szemben, amelyek Panyi Szabolcs szerint az Orbán-kormány számára diplomáciailag és politikailag is rendkívül érzékeny természetűek voltak, így a kínai jelzéseket Budapesten igyekeztek minél szűkebb körben tartani.

Hogy a kormányváltás fényében Granyák Gergely megbizatásával mi lesz, az egyelőre nem világos, a Szijjártó Péter vezette külügy pedig nem reagált Panyi Szabolcs megkeresésére.