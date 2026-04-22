Pert indított az Erste a Magyar Péter lejáratását célzó képregény miatt

2026-04-22 17:48:00 CEST

Rágalmazásért, jogtalan védjegy használatért és a bank jó hírnevének megsértésére hivatkozással indított pert az Erste az Én, a kétarcú című, Magyar Péter lejáratását célzó képregény miatt.

A pénzintézet a 444 megkersésére azt közölte, hogy „a képregényben az Erstét név szerint, többször is megjelenítik és teljesen alaptalan állításokkal negatív színben tüntetik fel”, ezért márciusban megindították a „megfelelő jogi eljárásokat”.

A lap emlékeztet: a mesterséges intelligencia felhasználásával készített képregény március elején jelent meg, szerzője a Pesti Srácokból ismert Ambrózy Áron. Az Ellenállás Mozgalom Nonprofit Kft. adta ki, amelyet tavaly vett meg a megafonos Kovács István Apáti Bencétől.

Az Erste azután került a kormány támadásainak célpontjába, hogy a Tiszához igazolt Kármán András, aki előtte vezető volt a banknál, és aki pénzügyminiszter lesz a Magyar-kormányban. Orbán Viktor évértékelő beszédében például azzal vádolta a Shellt és az Erstét, hogy ők a „halál vámszedői, a háború kutyái”, amelyeket csak a profit érdekel.

A bank fel is tűnik a képregényben, van például benne egy jelenet, amelyben Magyar Péter egy bécsi pénzintézet központjába megy, ahol a vezérigazgató és Kármán András fogadja. A vezérigazgató a többi között a bankadó eltörlését kéri, és mikor a Magyar Péterre hajazó karakter rábólint, cserébe Kármánt kapja meg. Ezen a képsoron nem nevesítették az Erstét, de a kontextusból egyértelműen kiderül, hogy róluk van szó – jegyzi meg a 444.