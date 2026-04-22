Szerbia;Aleksandar Vucic;pragmatizmus;Magyar Péter;

Aleksandar Vučić: Hiszek Magyar Péter pragmatizmusában

A szerb elnök nagyon elégedett a leendő magyar miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetéssel.

Aleksandar Vučić szerb elnök szerdán kijelentette: hisz Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök pragmatizmusában, és megjegyezte, hogy nagyon elégedett a keddi telefonbeszélgetésükkel, amelynek során a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú témákat vitatták meg.

A Tisza-kormány leendő miniszterelnöke kedden közölte, hogy telefonon egyeztet tíz állam- és kormányfővel, köztük Robert Fico szlovák és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Vučić szerb elnökkel. Kettejük beszélgetéséről a szerb államfő a tegnapi nap folyamán később egy X-en közzétett posztban is beszámolt.

Azt írta, tartalmas és eredményes megbeszélést folytattak Magyar Péterrel több, a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú kérdésben. Áttekintettek több meghatározó energetikai és egyéb témát is, emellett véleményt cseréltek a kisebbségeket érintő kérdésekben, valamint Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatáról. Vučić gratulációja mellett meghívta Magyar Pétert egy hivatalos, belgrádi látogatásra is.

A Tanjung szerb hírügynökség beszámolója alapján Vučić Paraćinban, egy helyi üveggyár üzemének átadó ünnepségén nyilatkozott a sajtónak, és bővebben is kitért kettejük telefonbeszélgetésére, amely megfogalmazása szerint felülmúlta várakozásit.

„Bízom Magyar Péter pragmatizmusában, és abban, hogy tovább megyünk azon az úton, amelyre tegnap ráléptünk. Számomra ez egy nagyon-nagyon fontos beszélgetés volt, államférfiként és Szerbia elnökeként nagyon boldog és elégedett vagyok annak hangnemével és azzal, ahogy lefolytattuk”

– idézte fel.

Megismételte, hogy gratulált a Tisza Párt elnökének a választási győzelméhez. „Ő nem titkolja a politikai hovatartozását, és én sem titkolom az enyémet. Nem cserélek barátokat vagy ilyesmi, de nagyon fontos érdekünk fűződik a Magyarországgal való jó kapcsolatok fenntartásához, és ezt elmondtam Magyar Péter leendő miniszterelnöknek. Ő is hasonlóan nyilatkozott” – közölte Vučić.

Majd azzal folytatta: „Mindketten kifejeztük azon szándékunkat, hogy folytassuk szoros együttműködésünket, és továbbfejlesszük azt. A beszélgetés jobb volt, mint amire számítottam, nem volt benne semmi kellemetlen hangnem, ami meg is lepett. Ez szerintem jól mutatja Magyar úr elszántságát a Szerbiával való jó kapcsolatok kiépítésére.”

Amikor Szerbia és Magyarország közös projektjeiről kérdezték, Vučić kifejtette: „Sok projektünk van. Magyarországon tároljuk a gázunkat, ők megpróbálják megszerezni a NIS tulajdonjogát, és a Magyarországra érkező gáz Szerbián keresztül jön. Még mindig tervben van egy Újvidék–Algyő olajvezeték építése.” Megjegyezte, ezek csak az energetikai projektek egy részét teszik ki, és akkor még nem beszélt a vasútvonalról.

„Sok minden köt össze minket Magyarországgal, és jó dolog, ha a lehető legjobb kapcsolataink vannak”

– tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogyan kommentálja Magyar Péter szándékát az Ausztriával való együttműködés megerősítésére, Vučić azt válaszolta, nem hiszi, hogy ez „egy birodalom helyreállítását” jelentené, nem lát ebben semmilyen problémát.

Kína nem volt elégedett az előző nagykövettel, de esélyes, hogy a frissen kinevezett utóddal sem az. Hogy a váltást mi indokolta közvetlenül a választások előtt, nem derült ki egyértelműen.