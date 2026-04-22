Aleksandar Vučić: Hiszek Magyar Péter pragmatizmusában

2026-04-22 16:55:00 CEST

A szerb elnök nagyon elégedett a leendő magyar miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetéssel.

Aleksandar Vučić szerb elnök szerdán kijelentette: hisz Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök pragmatizmusában, és megjegyezte, hogy nagyon elégedett a keddi telefonbeszélgetésükkel, amelynek során a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú témákat vitatták meg.

A Tisza-kormány leendő miniszterelnöke kedden közölte, hogy telefonon egyeztet tíz állam- és kormányfővel, köztük Robert Fico szlovák és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Vučić szerb elnökkel. Kettejük beszélgetéséről a szerb államfő a tegnapi nap folyamán később egy X-en közzétett posztban is beszámolt.

Azt írta, tartalmas és eredményes megbeszélést folytattak Magyar Péterrel több, a szerb-magyar kapcsolatok fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú kérdésben. Áttekintettek több meghatározó energetikai és egyéb témát is, emellett véleményt cseréltek a kisebbségeket érintő kérdésekben, valamint Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatáról. Vučić gratulációja mellett meghívta Magyar Pétert egy hivatalos, belgrádi látogatásra is.

A Tanjung szerb hírügynökség beszámolója alapján Vučić Paraćinban, egy helyi üveggyár üzemének átadó ünnepségén nyilatkozott a sajtónak, és bővebben is kitért kettejük telefonbeszélgetésére, amely megfogalmazása szerint felülmúlta várakozásit.

„Bízom Magyar Péter pragmatizmusában, és abban, hogy tovább megyünk azon az úton, amelyre tegnap ráléptünk. Számomra ez egy nagyon-nagyon fontos beszélgetés volt, államférfiként és Szerbia elnökeként nagyon boldog és elégedett vagyok annak hangnemével és azzal, ahogy lefolytattuk”

– idézte fel.

Megismételte, hogy gratulált a Tisza Párt elnökének a választási győzelméhez. „Ő nem titkolja a politikai hovatartozását, és én sem titkolom az enyémet. Nem cserélek barátokat vagy ilyesmi, de nagyon fontos érdekünk fűződik a Magyarországgal való jó kapcsolatok fenntartásához, és ezt elmondtam Magyar Péter leendő miniszterelnöknek. Ő is hasonlóan nyilatkozott” – közölte Vučić.

Majd azzal folytatta: „Mindketten kifejeztük azon szándékunkat, hogy folytassuk szoros együttműködésünket, és továbbfejlesszük azt. A beszélgetés jobb volt, mint amire számítottam, nem volt benne semmi kellemetlen hangnem, ami meg is lepett. Ez szerintem jól mutatja Magyar úr elszántságát a Szerbiával való jó kapcsolatok kiépítésére.”

Amikor Szerbia és Magyarország közös projektjeiről kérdezték, Vučić kifejtette: „Sok projektünk van. Magyarországon tároljuk a gázunkat, ők megpróbálják megszerezni a NIS tulajdonjogát, és a Magyarországra érkező gáz Szerbián keresztül jön. Még mindig tervben van egy Újvidék–Algyő olajvezeték építése.” Megjegyezte, ezek csak az energetikai projektek egy részét teszik ki, és akkor még nem beszélt a vasútvonalról.

„Sok minden köt össze minket Magyarországgal, és jó dolog, ha a lehető legjobb kapcsolataink vannak”

– tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogyan kommentálja Magyar Péter szándékát az Ausztriával való együttműködés megerősítésére, Vučić azt válaszolta, nem hiszi, hogy ez „egy birodalom helyreállítását” jelentené, nem lát ebben semmilyen problémát.