Gáspár Evelin is leköszön, hálás Istennek, hogy Szijjártó Péterrel dolgozhatott

Szijjártó Péter;Külgazdasági és Külügyminisztérium;Gáspár Evelin;

2026-04-22 18:14:00 CEST

Magyarország leghosszabb ideig szolgáló külügyminisztere mellett dolgozni egy kivételes és megtisztelő lehetőség volt, amire büszke vagyok! – közölte a leköszönő külügyi tárcavezető sajtóreferense.

„Remélem, most már minden kedves honfitársam kiörömködte magát és a szeretetország építésén dolgozik!” – kezdi szerdán közzétett Instagram-bejegyzését Gáspár Evelin.

Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminiszter sajtóreferense posztjában azt írta, minden rendben van vele, és nem ez az első alkalom, hogy lent van az életben. „Számtalanszor álltam már fel, és pont ettől vagyok olyan erős, kitartó és küzdő szellemű ember, mint amilyen vagyok!” – közölte. Majd azzal folytatta, hálás Istennek, hogy „Magyarország leghosszabb ideig szolgáló külügyminisztere” mellett dolgozhatott.

Mint írta, rengeteget tanult munkája során, és sok értékes embert ismert meg. A legfontosabb tanulságnak pedig azt tartja, hogy az emberek címkéznek.

„Ez az ő dolguk. Az pedig a tiéd, hogy hagyod-e. Ha van önbecsülésed, önkritikád és egy őszinte, támogató közeged, ezek a címkék egyszerűen nem tapadnak meg rajtad!”

– vélekedett. Gáspár Evelin szerint lehet károgni, megjegyzéseket tenni és irigykedni, „de legyünk őszinték: a károgók is éltek volna ugyanúgy ezzel a munkalehetőséggel” – tette hozzá.

Tavaly decemberben derült ki, hogy Gáspár Győző, azaz Győzike, a Fidesz-tag celeb lánya a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik, ahol sajtóreferensi pozícióban – és bérezéssel – a tárcavezető közösségimédia-platformjait szerkeszti, és a delegációjának tagjaként Moszkvába is elkísérte Szijjártó Pétert. A miniszter a Gáspár Evelin alkalmazását firtatókkal kapcsolatban egy korábbi interjújában „az extrém szélsőséges, rosszindulatú, liberális terroroldal” elképesztő képmutatását emlegette, és „kőkemény cigányozást” kiáltott.

Még Hadházy Ákossal is volt összetűzése, miután az immár a parlamenttől elköszönő független országgyűlési képviselő megírta: Gáspár Evelin egy bő félmillió forintos napszemüvegben menetelt a március 15-ei Békemeneten. A volt külügyi sajtóreferens Hadházynak üzenve ezután azt állította, hogy a szemüveget még 2024-ben kapta egy szponzorációs együttműködésből.