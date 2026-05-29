Magyar Péter: Június 23-án Budapesten lesz a megújuló V4-ek első találkozója

Brüsszel;V4-ek;V4-csúcs;Magyar Péter;

2026-05-29 16:59:00 CEST

A magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfő egyeztetésén minden bizonnyal szóba kerül Ausztria jövőbeni csatlakozása a visegrádi országokhoz.

A múlt héten jártam Lengyelországban és Ausztriában is. Megállapodtunk Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel a visegrádi négyek, röviden a V4-ek együttműködésének a megerősítéséről, esetleges kiterjesztéséről – közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken, az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével közös brüsszeli sajtótájékoztatóján. Bejelentette, hogy június 23-án már Budapesten üdvözölheti a szlovák, a cseh és lengyel kormányfőket és megtarthatják az újra megerősödő V4-ek első találkozóját.

A magyar kormányfő, miután május 21-én Bécsen tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral, kijelentette, hogy „nagyon fontos célunk a V4-ek újjáépítése”. Már akkor említette a június végi budapesti találkozó tervét, és reményét fejezte ki, hogy Ausztria is nyitott lesz a csatlakozásra. Stocker akkor megjegyezte, hogy a V4-ek bővítésének kérdését először az eredeti tagállamok között kell megbeszélni.

Magyar Péter Krakkóban, amikor az ezeréves magyar-lengyel barátság erősítéséről beszélt, kijelentette, hogy vissza kell térni a normalitáshoz, beszélni kell egymással, továbbá újra kell éleszteni a visegrádi országok, a V4-ek együttműködését. Hozzátette, hogy a közép-európai együttműködés kibővítését tervezik, amire a közös történelem és földrajzi elhelyezkedésünk is alapot ad.