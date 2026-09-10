Orbán: a V4-ek nyilatkozatot fogadtak el az EU jövőjéről

Nyilatkozatot fogadtak el az EU jövőjéről a visegrádi országok (V4) kormányfői az EU jövőjéről csütörtöki varsói csúcstalálkozójukon - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a megbeszélést követő sajtóértekezleten. Az MTI tudósításában megjegyezte, hogy az említett dokumentumot "Magyarország teljes egészében és lelkesen támogatja". A csúcson a nemzetközi nagyvállalatok által forgalmazott élelmiszereknek egyes régi és új uniós tagországokban tapasztalható eltérő minőségéről is tárgyaltak, majd az élelmiszerbotránnyal foglalkozó munkacsoport létrehozásáról döntöttek.