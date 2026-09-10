A migráció volt az egyik fő témája a pozsonyi V4-csúcsnak, amelyre meghívták az ír kormányfőt is. Az emelkedő üzemanyagárak tekintetében egyetértés alakult ki, hogy a védett árak politikája sehol nem folytatható tovább, mert az tényleges hiányhoz vezetne.
A magyar kormányfő szerint mind a négyen erős Közép-Európáért dolgoznak.
A magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfő egyeztetésén minden bizonnyal szóba kerül Ausztria jövőbeni csatlakozása a visegrádi országokhoz.
A miniszterelnök adott a védekezésre, igaz, a könyökpacsi most sem maradt el.
Eddig 115 mintát vizsgáltak meg a magyar hatóságok, de mind negatívnak bizonyult.
A V4-ek vezetőivel találkozna a fővárosban a török elnök a szlovák kormányfő szerint.
Benjámin Netanjahu javaslatára közös, terrorizmus elleni munkacsoport jön létre a visegrádi négyek (V4) országaival - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Budapesten, a V4 országok és Izrael kormányfőjének tanácskozását követően.
Nyilatkozatot fogadtak el az EU jövőjéről a visegrádi országok (V4) kormányfői az EU jövőjéről csütörtöki varsói csúcstalálkozójukon - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a megbeszélést követő sajtóértekezleten. Az MTI tudósításában megjegyezte, hogy az említett dokumentumot "Magyarország teljes egészében és lelkesen támogatja". A csúcson a nemzetközi nagyvállalatok által forgalmazott élelmiszereknek egyes régi és új uniós tagországokban tapasztalható eltérő minőségéről is tárgyaltak, majd az élelmiszerbotránnyal foglalkozó munkacsoport létrehozásáról döntöttek.
A visegrádi országok egyetértenek abban, hogy szükség van az Európai Unióra (EU), de nem akármilyen, hanem erős EU kell - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a lengyelországi Krynicában rendezett gazdasági fórumon tett sajtónyilatkozatában.
Az európai uniós gazdaságpolitika, az intézményrendszer, a közös biztonságpolitika és az uniós szakpolitikák terén négy javaslatot tett Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió jövőjére vonatkozóan a visegrádi négyek kormányfőinek pénteki varsói találkozóján, amelyen részt vett Angela Merkel német kancellár is.