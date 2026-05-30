Örökre kék-sárga marad a szobor, amelyet a saját alkotója festett le tiltakozásul az Orbán-kormány gyűlöletpropagandája ellen

Pécs;szobor;emlékezet;Böszörményi István;orosz-ukrán háború;

2026-05-30 13:18:00 CEST

A városvezetés nem lépett fel a sajátos rongálás és elkövetője ellen.

Úgy tűnik, kék-sárga marad az a pécsi szobor, amelyet az alkotója 2025-ben azért festett be, hogy tiltakozzon az Orbán-kormány ukránok elleni gyűlöletkampánya miatt.

Böszörményi István, képzőművész 2005-ben és 2006-ban faragott két szobrot a villányi alkotótáborban, a pécsi önkormányzat nem sokkal később a városfal melletti sétányon adott helyet a két műnek. Mint arról írtunk, Böszörményi István az egyik mészkőszobrot – ami a Szíriusz B címet viseli – 2025. április 22-én az ukrán nemzeti színekre festette – így tiltakozott az Orbán-kormány politikusainak és sajtójának ukránok elleni gyűlöletkampánya ellen.

Szíriusz B azóta is kék-sárga. A városvezetés nem lépett fel a sajátos rongálás és elkövetője ellen. Úgy gondolták, hogy az alkotónak joga van változtatni szobra megjelenésén, még akkor is, ha a város eredetileg egy szürke szobornak adott helyet. A nem éppen jogszerű változtatás elfogadásában – nyilván – szerepe volt annak is, hogy a pécsi közgyűlésben a Fidesz – bár neki van a legtöbb képviselője – nem rendelkezik többséggel, ráadásul Péterffy Attila, polgármester az összefogó ellenzék támogatásával nyerte el posztját. A város fideszes politikusai talán azért sem protestáltak a szobor lefestése miatt, mert érezték, hogy az egyre inkább kormánykritikussá váló helybéliek támogatására aligha számíthatnak ebben az ügyben.

Miután a Fidesz ukránokat démonizáló kampánya ellenszenvessé vált és kifulladt, megkerestük Böszörményi Istvánt, és megkérdeztük, hogy: indokoltnak látja-e továbbra is a szobor kék-sárga színét? A 62 éves művész azt válaszolta, hogy semmiképp se akarja lecsiszolni a színezést, mivel azt szeretné, hogy a szobor sokáig emlékeztesse a pécsieket a hazug és népbutító kampány példátlan aljasságára. De a művész azt is fontosnak tartja, hogy Szíriusz B erősítse a pécsiekben a háborútól szenvedő ukránok iránti együttérzést és segíteni akarást. Böszörményi István hozzátette:

Majd akkor legyen a szobor újra szürke, ha a háború befejeződik, az ukrán és az orosz nép békében él egymás mellett, az áldozatok feltámadnak, és újra közöttünk élnek.

Megjegyeztem, hogy akkor örökre kék-sárga marad a szobor, mire Böszörményi Istzván azt felelte: ha csak tőle függ, akkor igen, mert ezt az értelmetlen háborút soha sem szabad elfelednünk.