Magyar zászlót égettek középiskolás diákok Szabadkán

Szerbia;feljelentés;Szabadka;ballagás;magyar zászló;

2026-05-30 09:50:00 CEST

Az iskola vezetősége a történtek miatt feljelentést tett.

Ahogy azt már a szabadkaiak megszokhatták, az utolsó iskolanapon a középiskolások nagy hangzavar kíséretében a városközpontban is felvonultak színes pólóikban. A Ivan Sarić Műszaki Iskola bolondballagása azonban kisebb botrányba fulladt, ugyanis az egyik magyar osztály végzőse egy magyar zászlót is vitt magával a sétára, ami olyannyira szúrta másik két szerb ajkú végzős diák szemét, hogy a Korzón felgyújtották azt – írja a Szabad Magyar Szó.

A végzős diák – aki a magyar zászlót magával vitte – nem kívánta vállalni a nevét, azonban az esetről részletesen beszámolt a portálnak.

„Az igazgató egy hete a gyűlésen külön engedélyezte, hogy a szerb mellett a magyar zászlót is ki lehet vinni. Volt egy magyar zászlóm, amit még évekkel ezelőtt rendeltem az internetről és úgy döntöttem, kiviszem, ha már megengedték. Az iskola előtti park tele volt szerb diákokkal, de egyetlen negyedikes sem szólt be érte. Sőt, sokuk arcán láttam, hogy elismerően mosolyognak, amiért van merszem kihozni. Ezután viszont odajött két szerb srác, akik hároméves szakra járnak, és lerángatták a nyakamból a zászlót, majd a Korzón fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára. Egy másik magyar osztály szerencsére megtalálta, és ami maradt belőle, azt tovább lengették a Korzón. Ekkor a két gyerek újra odajött balhézni, de akkor már nem hagytuk magunkat, és a tanárok is közbeléptek, így visszaszereztük a maradványokat” – idézte fel.

Hozzátette, korábban soha nem történt nemzeti alapú incidens az iskolában, nem tapasztalata, hogy bárki a magyar diákok ellen lenne, ezért is volt számára megdöbbentő az eset. Nem csak őt, hanem a többi diákot is megrázták a történtek – mondta, ugyanakkor kiemelte, az iskola vezetőségének reakciója példaértékű volt és azonnal intézkedtek.

„Büszke vagyok az iskolámra: a vezetőség azonnal lépett, értesítette a rendőrséget és hivatalos feljelentést tett a két diák ellen, a megégetett zászlót pedig átadtam bizonyítékként” – mondta a végzős diák.