Másfél év után újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között

MÁV;felújítás;Veszprém;Ajka;vonatközlekedés;Hegyi Zsolt;

2026-05-30 13:09:00 CEST

A szerelvények júliustól sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek. A pálya mellett kisebb utómunkálatok még zajlanak.

Szombat hajnaltól ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű vasúti kapcsolat jött létre a 20-as vonalon. A felújított pályaszakasz nemcsak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán.

Hegyi Zsolt kiemelte, hogy a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető – Veszprémen keresztül – Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is.

A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. A következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják.

A MÁV-csoport vezérigazgatója a posztjában köszönetet mondott az utasok türelméért, valamint a kivitelezésben és a helyreállításban részt vevő kollégák munkájáért. Megjegyezte, nem szabad elfelejteni „ennek a rétestésztaként nyúló ügynek” a tanulságait: a MÁV-nak képessé kell válnia arra, hogy saját forrásból fenntartsa, vagy ahol ez eddig nem ment, eredeti állapotra visszaállítsa a vasúti pályát és tartozékait.

„A toldozás-foldozás, félig elvégzett beruházás, »kompromisszumos« műszaki tartalom, az éven belül is változó elvárásoknak megfelelően patikamérlegen mért forintok és a soha véget nem érő közbeszerzési eljárások ide vezetnek: másfél év felesleges üzemszünethez”

– állapította meg. Hozzátette, egy sor kérdést ki kell nyitni, jogszabályoktól a finanszírozási modellen át a belső folyamataikig.