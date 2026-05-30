Európai Bizottság;Vitézy Dávid;uniós források;Európai Ügyészség;Magyar Péter;

Magyar Péter: 2027 elején már működhet az Európai Ügyészség Magyarországon

És a jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd.

Történelmi bűn, hogy azt a történelmi sikert, amit mi most közösen három hét alatt elértünk, korábban nem sikerült megvalósítani. Ezeket a pénzeket – több ezer milliárd forintot, mintegy hatezer milliárdot – már régen haza kellett volna hozni – erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök abban az interjúban, amit a HVG-nek adott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter társaságában Brüsszelben. A kormányfő hozzátette, minden tagállam hozzáfért ezekhez a forrásokhoz, függetlenül attól, milyen kormánya volt, egyedül az Orbán-kormány nem tudta hazahozni őket.

Magyar Péter elmondta, látta a leköszönő miniszterelnök új posztját az egérfogóról és a sajtról, és szívesen válaszol neki,

„ennek a hatezer milliárd forintnak egyetlen ára volt – az orbáni korrupció lezárása és megszüntetése. A sajtlopás leállítása. Semmi más.”

A kormányfő kiemelte, szerinte önmagában a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása is politikai garancia és európai szinten is újdonság. Emellett ott van az Integritás Hatóság, amelynek hatásköreit bővítik, hogy valóban működőképes legyen.

– Szimbolikus, de tartalmilag is fontos lépés volt, hogy a tárgyalások elején személyesen adtam át Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Emellett számos jogi feltételt vállaltunk, de csak olyat, ami jó Magyarországnak, jó a magyar embereknek és a magyar vállalkozásoknak. Ezek jelentős részét valószínűleg akkor is megvalósítottuk volna, ha nem kapcsolódnak az uniós forrásokhoz. Olyat viszont nem vállaltunk és nem is fogunk vállalni, ami ártana az országnak – szögezte le.

Közölte, hogy jó esetben fél év a csatlakozási folyamat, tehát 2027 elején már működhet az Európai Ügyészség Magyarországon,

a jelenlegi tervek szerint pedig 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd.

Az interjúban Magyar Péter arról is beszélt,

  • ilyen gyors megállapodás szerinte még nem nagyon volt az Európai Unió történetében. Ez világossá tette minden magyar ember számára, hogy éveken át hazudtak, miközben hagyták leromlani a kórházakat és a közszolgáltatásokat.

  • egyetlen ára volt a megállapodásnak, az orbáni korrupció lezárása.

  • az volt a céljuk, hogy ne okozzanak működési káoszt a felsőoktatásban. Ezért átmeneti időszakot kértek. Az alapítványi modell teljes átalakítása 2027 augusztusáig történik meg a felsőoktatási alapítványok esetében.

  • az Erasmusszal kapcsolatban megpróbálnak még a 2026–27-es tanévre is egy pótpályázati rendszert kialakítani, bár ez nagyon nehéz, mert a jelentkezési határidők már lejártak, és az Erasmus-irodák működése is megszűnt. De szeretnének legalább néhány száz diáknak még lehetőséget biztosítani. A 2027–28-as tanévtől viszont már teljes körű részvételre számítanak. A kutatás-fejlesztést támogató Horizon-programhoz való visszatérés legalább ennyire fontos.

Vitézy Dávid az interjú során elmondta, rengeteg kiváló szakembert hívnak vissza a közszolgálatba. Vannak olyan projektek, amelyek már előkészített állapotban vannak, ezeket gyorsítani kell. A helyreállítási alap egyúttal mozgásteret nyit a költségvetésben is, hogy a Tisza programját megvalósíthassák, hiszen a néhány már megindult projektet is eddig a költségvetés finanszírozta, ezeket most az EU fogja. A kohéziós forrásokból pedig új beruházásokat tudnak indítani környezetvédelemben, közlekedésben, vízügyben vagy közműfejlesztésben. Ezek 2029-ig rendelkezésre álló források.

„Olyan konstrukciókat alkalmazunk majd, amelyeknél például új alapok, új intézmények vagy speciális fejlesztési programok jönnek létre, és ezek több évig futnak majd. Így tudjuk elindítani például a HÉV-ek cseréjét, az intercity-vonatok korszerűsítését, kollégium- és bérlakás-építéseket, KKV-támogatási programokat vagy a elektromos hálózat fejlesztését” – fogalmazott a miniszter.

Az UEFA által a Tisza-kormánynak juttatott jegyeknek köszönhetően.