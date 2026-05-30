Magyar Péter: 2027 elején már működhet az Európai Ügyészség Magyarországon

Európai Bizottság;Vitézy Dávid;uniós források;Európai Ügyészség;Magyar Péter;

2026-05-30 12:37:00 CEST

És a jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd.

Történelmi bűn, hogy azt a történelmi sikert, amit mi most közösen három hét alatt elértünk, korábban nem sikerült megvalósítani. Ezeket a pénzeket – több ezer milliárd forintot, mintegy hatezer milliárdot – már régen haza kellett volna hozni – erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök abban az interjúban, amit a HVG-nek adott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter társaságában Brüsszelben. A kormányfő hozzátette, minden tagállam hozzáfért ezekhez a forrásokhoz, függetlenül attól, milyen kormánya volt, egyedül az Orbán-kormány nem tudta hazahozni őket.

Magyar Péter elmondta, látta a leköszönő miniszterelnök új posztját az egérfogóról és a sajtról, és szívesen válaszol neki,

„ennek a hatezer milliárd forintnak egyetlen ára volt – az orbáni korrupció lezárása és megszüntetése. A sajtlopás leállítása. Semmi más.”

A kormányfő kiemelte, szerinte önmagában a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása is politikai garancia és európai szinten is újdonság. Emellett ott van az Integritás Hatóság, amelynek hatásköreit bővítik, hogy valóban működőképes legyen.

– Szimbolikus, de tartalmilag is fontos lépés volt, hogy a tárgyalások elején személyesen adtam át Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Emellett számos jogi feltételt vállaltunk, de csak olyat, ami jó Magyarországnak, jó a magyar embereknek és a magyar vállalkozásoknak. Ezek jelentős részét valószínűleg akkor is megvalósítottuk volna, ha nem kapcsolódnak az uniós forrásokhoz. Olyat viszont nem vállaltunk és nem is fogunk vállalni, ami ártana az országnak – szögezte le.

Közölte, hogy jó esetben fél év a csatlakozási folyamat, tehát 2027 elején már működhet az Európai Ügyészség Magyarországon,

a jelenlegi tervek szerint pedig 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd.

Az interjúban Magyar Péter arról is beszélt,

ilyen gyors megállapodás szerinte még nem nagyon volt az Európai Unió történetében. Ez világossá tette minden magyar ember számára, hogy éveken át hazudtak, miközben hagyták leromlani a kórházakat és a közszolgáltatásokat.

egyetlen ára volt a megállapodásnak, az orbáni korrupció lezárása.

az volt a céljuk, hogy ne okozzanak működési káoszt a felsőoktatásban. Ezért átmeneti időszakot kértek. Az alapítványi modell teljes átalakítása 2027 augusztusáig történik meg a felsőoktatási alapítványok esetében.

az Erasmusszal kapcsolatban megpróbálnak még a 2026–27-es tanévre is egy pótpályázati rendszert kialakítani, bár ez nagyon nehéz, mert a jelentkezési határidők már lejártak, és az Erasmus-irodák működése is megszűnt. De szeretnének legalább néhány száz diáknak még lehetőséget biztosítani. A 2027–28-as tanévtől viszont már teljes körű részvételre számítanak. A kutatás-fejlesztést támogató Horizon-programhoz való visszatérés legalább ennyire fontos.

Vitézy Dávid az interjú során elmondta, rengeteg kiváló szakembert hívnak vissza a közszolgálatba. Vannak olyan projektek, amelyek már előkészített állapotban vannak, ezeket gyorsítani kell. A helyreállítási alap egyúttal mozgásteret nyit a költségvetésben is, hogy a Tisza programját megvalósíthassák, hiszen a néhány már megindult projektet is eddig a költségvetés finanszírozta, ezeket most az EU fogja. A kohéziós forrásokból pedig új beruházásokat tudnak indítani környezetvédelemben, közlekedésben, vízügyben vagy közműfejlesztésben. Ezek 2029-ig rendelkezésre álló források.

„Olyan konstrukciókat alkalmazunk majd, amelyeknél például új alapok, új intézmények vagy speciális fejlesztési programok jönnek létre, és ezek több évig futnak majd. Így tudjuk elindítani például a HÉV-ek cseréjét, az intercity-vonatok korszerűsítését, kollégium- és bérlakás-építéseket, KKV-támogatási programokat vagy a elektromos hálózat fejlesztését” – fogalmazott a miniszter.