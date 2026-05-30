Továbbra is veszteséges a bababolt, amit Orbán Ráhel tavaly adott el a férjének

Orbán Ráhel;Tiborcz István;bababolt;

2026-05-30 15:46:00 CEST

Tiborcz István cége 325 milliós tőkerendezésre kényszerült.

Tavaly tovább romlott az Odu Store Kft. helyzete: a Tiborcz István tulajdonában álló BDPST Zrt. bababoltja 2025-ben 214,1 millió forintos veszteséget termelt, miközben saját tőkéje mínusz 317,7 millió forintra csökkent – írja a hvg.

A portál felidézi, a vállalat árbevétele tavaly 162,6 millió forint volt, ami csak minimális növekedést jelent az egy évvel korábbi 157 millió forinthoz képest. A forgalom emelkedése ugyanakkor nem volt elegendő a veszteséges működés megfordításához, és az Odu Store immár ötödik éve zár mínuszban.

A cég saját tőkéje a mérlegfordulónapon már nem felelt meg a Polgári Törvénykönyv előírásainak, az Odu Store ekkor 440 millió forinttal tartozott a BDPST Zrt.-nek, szemben az egy évvel korábbi 177 millió forinttal.

A helyzet rendezésére 2026 februárjában a korábban nyújtott kölcsönből 325 millió forintot pótbefizetéssé alakítottak át, hogy helyreállítsák a cég tőkehelyzetét.

A cikk szerint a beszámoló készítői a 2022-es, 2023-as és 2024-es évekre vonatkozóan jelentős összegű hibákat is feltártak. A dokumentum szerint ezek

„elsősorban korábbi üzleti éveket érintő, utólagosan azonosított kötelezettségek, követelések, időbeli elhatárolások, valamint pénzeszközökkel kapcsolatos egyeztetések rendezéséből adódtak”.

A korrekciók összesen 13,8 millió forinttal módosították az előző évek eredményét: 2022-ben 3,9 millió forinttal javították, 2023-ban 17,7 millió forinttal rontották, 2024-ben pedig 66 ezer forinttal javították az adózott eredményt.

Az Odu Store-t Orbán Viktor legidősebb lánya, Orbán Ráhel alapította 2021-ben prémium bababoltként. A vállalkozás előbb a Pasaréti úton, majd a szántódi BalaLandnél működtetett üzletet, tavaly pedig a Dorottya utcába költözött, abba az épületbe, ahol a Tiborcz István tulajdonában álló BDPST-csoport Dorothea Hotelje is működik. Tavaly nyáron Orbán Ráhel eladta a céget férjének.

A mostani beszámoló alapján az Odu Store fennállása alatt összesen 473,7 millió forintos veszteséget halmozott fel.