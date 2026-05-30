Most mindenképpen eldől

Az utolsó megbeszélések zajlanak a csapatoknál, a PSG-nél többen hiányoznak, akik ilyen helyzetekben oda szoktak állni a labda mögé. Lecserélése miatt nem rúghat tizenegyest Marquinhos, Vitinha és Kvarachelia sem.
2026-05-30 20:48:00 CEST
Az utolsó megbeszélések zajlanak a csapatoknál, a PSG-nél többen hiányoznak, akik ilyen helyzetekben oda szoktak állni a labda mögé. Lecserélése miatt nem rúghat tizenegyest Marquinhos, Vitinha és Kvarachelia sem.
Azonnali hatállyal. Utódjának a kinevezése folyamatban van.