Most mindenképpen eldől

Arsenal;PSG;BL-döntő;

2026-05-30 20:48:00 CEST

Az utolsó megbeszélések zajlanak a csapatoknál, a PSG-nél többen hiányoznak, akik ilyen helyzetekben oda szoktak állni a labda mögé. Lecserélése miatt nem rúghat tizenegyest Marquinhos, Vitinha és Kvarachelia sem.