Arsenal;PSG;BL-döntő;

Most mindenképpen eldől

Az utolsó megbeszélések zajlanak a csapatoknál, a PSG-nél többen hiányoznak, akik ilyen helyzetekben oda szoktak állni a labda mögé. Lecserélése miatt nem rúghat tizenegyest Marquinhos, Vitinha és Kvarachelia sem.

Azonnali hatállyal. Utódjának a kinevezése folyamatban van.