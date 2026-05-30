Tizedszer fordult elő, hogy egy klub megvédte a címét

Arsenal;PSG;BL-döntő;

2026-05-30 21:20:00 CEST

A Real Madrid 1956-60 között ötször nyert, ez a rekord a Bajnokok Ligája és jogelődei történetében. A Benfica 1961-ben és 1962-ben, az Internazionale 1964-ben és 65-ben győzött. Az Ajax 1971-73 között háromszor egymásután bizonyult a legjobbnak, a Bayern München 1974-76 között triplázott. A Liverpool 1977-ben és 1978-ban győzött, a Nottingham Forest 1980-ban védte meg az egy évvel korábban szerzett címét. Az AC Milan 1989-ben és 90-ben duplázott, ezt megelőzően utoljára pedig a Real Madrid nyert többször egymás után, 2016-tól 2018-ig összesen háromszor.