Mikel Arteta: A fájdalom az első szavam

Arsenal;PSG;BL-döntő;

2026-05-30 22:15:00 CEST

A fájdalom az első szavam, nagyon közel voltunk a győzelemhez – kezdte értékelését az elveszített finálé után Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere. – Rendkívüli teljesítményt nyújtottunk a Bajnokok Ligájában, egyetlen mérkőzést sem veszítettünk el, a büntetőknél viszont nem volt szerencsénk.

A spanyol trénert arról is kérdeztek, miért a középhátvéd Gabriel lőtte az ötödik büntetőt. – Valakinek kellett ötödik rúgónak lennie, készültünk erre. Martin Ödegaard, Kai Havertz vagy Bukayo Saka lett volna az ötödik (mindhármójukat lecserélte – a szerk.), de mást kellett odaállítani. Nem voltunk annyira precízek mint ők a döntő pillanatban. Fel kell dolgozni a fájdalmat, ebből lehet építekezni, Európa más szintet igényel. A PSG a legjobb csapat a világon, amire képesek labdával, azt nem láttam mástól – folytatta Mikel Arteta, aki a következő napokat a családjával tölti, aztán elemzi a mérkőzésen történteket, majd bevallása szerint fontos döntéseket kell meghoznia. Utóbbival alighanem az átigazolási időszakra gondolt. Mint mondta: meg kell mutatnunk az ambíciónkat.