Luis Enrique: A játékosok döntötték el, milyen sorrendben rúgják a büntetőket

Arsenal;PSG;BL-döntő;

2026-05-30 23:25:00 CEST

A sajtóteremben is hallani lehetett, hogy buliztak a Paris Saint-Germain játékosai az öltözőben az Arsenal ellen megnyert finálé után. – Mi vagyunk a bajnokok! – kiabálták túl az amúgy is üvöltő zenét.

Ez volt a legfontosabb meccs a szezonban, hihetetlen élmény. Az álom beteljesülése egymás után kétszer megnyerni a BL-t. Láthattátok a büntetőknél is, hogy hihetetlen csapatunk van – áradozott a meccs legjobb játékosának megválasztott Vitinha, aki elsőként érkezett a párizsiak részéről értékelni a meccset. – A harmadik BL-győzelem lehetősége nagyon messze van, lépésről lépésre kell haladni, most a jelen pillanatot kell megélni. Bűnösök vagyunk: mindig folytatni akarjuk, de nem akarok egyelőre a jövőről beszélni – fűzte hozzá.

A 23 óra után érkező Luis Enrique azzal kezdte mondandóját: csak pozitív szavakkal lehet leírni, amit érez. – Nagyon nehéz ellenfél ellen játszottunk, korán gólt kaptunk, az ellenfél tudta azt csinálni, amit akart. A második félidőben sikerült javulnunk. Egy fizikálisan ennyire jó csapat ellen, amely így tud védekezni, nagyon nehéz dolgunk volt. Ha minden aspektust figyelembe veszek, szerintem megérdemeltük a trófeát. A játékosok döntötték el, milyen sorrendben rúgják a büntetőket – mondta a vezetőedző, akire most pihenő vár, játékosai viszont némiképp kifacsartan várják a közelgő világbajnokságot.

Végezetül szót ejtett az átigazolási időszakról is. Mint mondta, jelenleg övék az egyik legjobb keret, emiatt nem számít túl sok érkezőre.