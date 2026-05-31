Visszament a kórházba az életveszélyes sérüléssel távozó Arsenal-drukker

rendőrség;BL-döntő;életveszélyes sérülés;

2026-05-31 09:29:00 CEST

Egy hozzátartozóján keresztül tudták felvenni vele a kapcsolatot a rendőrök.

Mint a rendőrségi tájékoztatás nyomán előzőleg lapunk is beszámolt róla, szombat délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen el akart menni a PSG-Arsenal BL-döntőre.

A BRFK azóta arról számolt be a Facebookon, hogy a rolleres balesetben életveszélyesen megsérült brit férfivel a rendőröknek sikerült felvenni a kapcsolatot egy hozzátartozóján keresztül. A férfi visszament a kórházba, ahol szakszerű ellátásban részesül.

A meccset egyébként a Paris Saint-Germain nyerte: bár Kai Havertz góljával az Arsenal már az 5. percben megszerezte a vezetést, Ousmane Dembélé a 64. percben büntetőből egyenlített, s 1-1-es döntetlent követően a párizsi csapat 4-3-ra megnyerte a mindent eldöntő büntetőpárbajt.