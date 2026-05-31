Magyar Péter újra figyelmeztette Sulyok Tamást, hétfő reggel benéz hozzá az igazságügyi miniszterrel

lemondás;felszólítás;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-05-31 16:52:00 CEST

Ma éjfélkor jár le az a határidő, amelyet a miniszterelnök a közjogi méltóságoknak és más állami vezetőknek adott.

„Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor meglátogatom az igazságügyi miniszter társaságában Sulyok Tamás köztársasági elnököt” – nyomatékosította Magyar Péter miniszterelnök egy vasárnapi Facebook-posztban az ismert követelését, hogy Magyarország több közjogi méltósága és más állami vezetője mondjon le vasárnapig, vagyis 2026. május 31-ig.

Magyar Péter még a Tisza győzelmével záruló parlamenti választás éjszakáján vette elő újra azt a kampányban már hangoztatott ötletet, hogy érintettek – ahogy ő fogalmazott, Orbán Viktor bábjai – távozzanak a hivatalukból. Tisztség vagy név szerint a Kúria, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírói Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Médiahatóság elnöke mellett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt is lemondásra szólította fel. Bár Sulyok Tamás a maga részéről az alkotmányra hivatkozva utasította el a felvetést, Magyar Péter szerint vele közölte már, megfontolja, hogy lemondjon.

Magyar Péter a többi között a parlamenti beiktatási beszédében is lemondásra szólította fel Sulyok Tamást, aki ezután jelezte, a Velencei Bizottsághoz fordul az ügyben. A miniszterelnök ezt érdekesnek nevezte ezt a lépést, mondván, négyszemközt Sulyok Tamás már azt is megkérdezte tőle, melyik miniszterelnök jelentkezzen a lemondásával. Holnap reggel Görög Mártával, a Tisza-kormány igazságügyi miniszterével akar benézni hozzá.

Magyar Péter korábban egyébként petíciót is indított, támogatást kérve Sulyok Tamás lemondatásához. Ehhez a Facebookon csaknem 400 ezren csatlakoztak.

Eddig a felszólított közjogi méltóságok és más állami vezetők egyike sem jelezte, hogy le akarna mondani, aki megnyilvánult az ügyben, elutasítóan reagált. Sulyok Tamás lemondása nyilvánvalóan láncreakciót indítana el köztük.