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Magyar Péter miniszterelnök és Görög Márta igazságügyi miniszter a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én

Magyar Péter újra figyelmeztette Sulyok Tamást, hétfő reggel benéz hozzá az igazságügyi miniszterrel

Ma éjfélkor jár le az a határidő, amelyet a miniszterelnök a közjogi méltóságoknak és más állami vezetőknek adott. 

„Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor meglátogatom az igazságügyi miniszter társaságában Sulyok Tamás köztársasági elnököt” – nyomatékosította Magyar Péter miniszterelnök egy vasárnapi Facebook-posztban az ismert követelését, hogy Magyarország több közjogi méltósága és más állami vezetője mondjon le vasárnapig, vagyis 2026. május 31-ig. 

Magyar Péter még a Tisza győzelmével záruló parlamenti választás éjszakáján vette elő újra azt a kampányban már hangoztatott ötletet, hogy érintettek – ahogy ő fogalmazott, Orbán Viktor bábjai – távozzanak a hivatalukból. Tisztség vagy név szerint a Kúria, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírói Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Médiahatóság elnöke mellett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt is lemondásra szólította fel. Bár Sulyok Tamás a maga részéről az alkotmányra hivatkozva utasította el a felvetést, Magyar Péter szerint vele közölte már, megfontolja, hogy lemondjon.

Magyar Péter a többi között a parlamenti beiktatási beszédében is lemondásra szólította fel Sulyok Tamást, aki ezután jelezte, a Velencei Bizottsághoz fordul az ügyben. A miniszterelnök ezt érdekesnek nevezte ezt a lépést, mondván, négyszemközt Sulyok Tamás már azt is megkérdezte tőle, melyik miniszterelnök jelentkezzen a lemondásával. Holnap reggel Görög Mártával, a Tisza-kormány igazságügyi miniszterével akar benézni hozzá.

Magyar Péter korábban egyébként petíciót is indított, támogatást kérve Sulyok Tamás lemondatásához. Ehhez a Facebookon csaknem 400 ezren csatlakoztak.

Eddig a felszólított közjogi méltóságok és más állami vezetők egyike sem jelezte, hogy le akarna mondani, aki megnyilvánult az ügyben, elutasítóan reagált. Sulyok Tamás lemondása nyilvánvalóan láncreakciót indítana el köztük.  

Kreatív és zenei programokkal, bábelőadással, kiállítással, arcfestéssel, rajzversennyel és finomságokkal várják őket - közölte a kormányfő. 