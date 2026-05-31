Tarr Zoltán: A Magyar-kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést

Szabadka;zászlóégetés;magyar zászló;Tarr Zoltán;

2026-05-31 21:28:00 CEST

Gyűlölet helyett párbeszédre van szükség - hangsúlyozta a miniszter.

Elítéljük a szabadkai zászlóégetést - rögzítette a Magyar-kormány nevében Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon.

A tárcavezető jelezte, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. „Ezért is kell felszólalnunk amiatt, ami nemrég egy szabadkai ballagáson történt vajdasági magyar diákokkal. Gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség” - írta a miniszter.

Előzőleg a Szabad Magyar Szó nyomán a Népszava is beszámolt róla, hogy a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola bolondballagása botrányba fulladt, ugyanis az egyik magyar osztály végzőse egy magyar zászlót is vitt magával a sétára, ami olyannyira szúrta másik két szerb ajkú végzős diák szemét, hogy elvették tőle és a Korzón felgyújtották azt. A magyar diák szerint az iskola vezetősége azonnal lépett, értesítette a rendőrséget és hivatalos feljelentést tett a két szerb diák ellen. A megégetett zászlót átadta bizonyítékként a hatóságnak.