Azonnali fellépésre szólítja fel az Európai Unió médiahatóságát a Népszava ügyében az Európai Újságírók Szövetsége

Magyarország;Népszava;sajtószabadság;megszűnés;nyomtatott sajtó;

2026-05-31 19:56:00 CEST

A szervezet szerint a Magyarországon a médiapluralizmus került veszélybe lapunk nyomtatott kiadásának a megszüntetésével.

Azonnali fellépésre szólítja fel az Európai Unió médiahatóságát, a Médiaszolgáltatások Európai Testületét (EBMS) a Népszava ügyében az Európai Újságírók Szövetsége (EFJ). A szervezet erről szóló közleménye szerint az EFJ elítéli azokat a manővereket, amelyek a Népszava – a legnagyobb magyarországi országos politikai napilap – nyomtatott kiadásának a megszüntetéséhez vezettek.

Mint ismert, a NER-közeli Mediaworks több száz millió forintos tartozás miatt május 28-án azonnali hatállyal felbontotta a Népszava nyomdai és a terjesztési szerződését, vagyis lapunk május 29-i, pénteki száma sem jelenhetett meg. Emiatt az EFJ minden érintett felet – Magyarország hatóságait, az Európai Uniót, a Népszava tulajdonosát, Leisztinger Tamást és a Mediaworks vezetőit – a helyzet azonnali rendezésére szólítja fel. 153 milliárd forintos becsült vagyonnal Leisztinger Tamás Magyarország 15. leggazdagabb embere lehetett Magyarországon tavaly.

Arról, hogy mi vezetett ehhez a helyzethez, ebben a cikkünkben írtunk:

„Az Európai Unió sajtószabadság-törvényének megfelelően az EFJ felszólítja a Médiaszolgáltatások Európai Testületét, az Európai Unió médiahatóságát, hogy azonnali hatállyal kezdjen el foglalkozni az üggyel. Ez egy olyan ügy, amely jelentős veszéllyel fenyegeti a médiapluralizmust Magyarországon” – hangsúlyozta Ricardo Gutiérrez, az EFJ főtitkára.