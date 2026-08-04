A közmédia vezetése egy nappal a kinevezések bejelentése után döntött úgy, hogy egyikük sem lesz az M1 Híradó munkatársa.
Az átmeneti időszakok mindig izgalmasak és felelőtlenek. Ami pozitív bennük, annak reménykedve lehet örülni, ami pedig nem tetszik, hát istenem, ez csak ideiglenes dolog, még változhat. Egyelőre nem kell semmivel elszámolni.
A július 26-án létrejövő Független Közmédia Testület választja meg a közmédia vezérigazgatóit, az Európai Unió vonatkozó előírásainak való megfelelés szempontjából ellenőrzi a gazdálkodást, és tulajdonosi jogokat gyakorol az átalakuló közmédia-társaságok felett.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint ezek után a közmédia újra az embereké lehet és visszakerülhet a közfeladatot ellátó szerepébe.
A miniszterelnök szerint a hírhamisító Papp Dánielnek és Altorjai Anitának is mennie kell.
Korábban még nem volt példa arra, hogy ne fogadjanak el éves beszámolót.
Kiderülhet, miért így vágták meg a felvételeket.
A felek napi rendszerességgel küldenek majd egymásnak híreket az országukban zajló legfontosabb eseményekről.
A testület egyhangú döntéssel tiltotta el a további törvénysértéstől a közmédiát.
A volt ATV-s műsorvezető közvetlen felettese nem más, mint a korábbi államfő, Áder János egykori sajtóigazgatója, Altorjai Anita.