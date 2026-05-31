Sulyok Tamás bejelentette, hogy nem mond le, de bármit aláír

lemondás;együttműködés;Sulyok Tamás;Tisza-kormány;

2026-05-31 20:55:00 CEST

Kész az együttműködésre a Tisza-kormánnyal az eddig befagyasztott EU-s támogatások megszerzésében is. Magyar Péter szerint a köztársasági elnök bocsánatkérés helyett gyereknapon is csak a havi 6,3 millió forintos fizetését védi.

A hatályos alkotmányos rend szerint a köztársasági elnöknek együtt kell működnie a mindenkori kormánnyal, a mindenkori kormánynak pedig az előző parlament által megválasztott köztársasági elnökkel – jelentette be egy vasárnap esti Facebook-videóban Sulyok Tamás, hogy Magyar Péter miniszterelnök felszólítása ellenére sem mond le a köztársasági elnöki tisztségről.

Az államfő „szokatlan stílusban megfogalmazott egyoldalú követeléseknek” nevezte a miniszterelnöki felszólításokat, hozzáfűzve,megfontolta a lemondás lehetőségét, de az szerinte nem adna megoldást „az intézményi konfliktus”rendezésére. Újra hangsúlyozta, hogy megoldáshoz a Velencei Bizottság szakértői közreműködése vezethet el, sietve jelezte azonban azt is, hogy kész az együttműködésre, szeretné eloszlatni azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az elnöki hatásköreit a Tisza -kormány munkájának az akadályozásával gyakorolná. Emlékeztetett, hogy simán aláírta azt a törvényt, amelyben Magyar Péter kabinetje visszavonta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, de korábban haladéktalanul szignálta a finn és a svéd NATO-csatlakozást lehetővé tevő jogszabályt is. – Kiemelten tiszteletben tartom a hazánk nemzeti érdekeinek és nemzetközi tekintélyének védelmét szolgáló kormányzati törekvéseket – jelentette ki, hozzáfűzve, továbbra is együtt akar működni a Tisza-kormánnyal és segíti az uniós pénzek lehívásához szükséges jogalkotásban is.

Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az Alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet – nyomatékosította Sulyok Tamás.

A köztársasági elnök Magyar Péternek válaszolt a bejelentéssel,. A kormányfő néhány órája figyelmeztette Sulyok Tamást, hogy még ma lejár a határidő, amelyet ő adott közjogi méltóságoknak és más állami vezetőknek a lemondásuk bejelentésére. Magyar Péter még a Tisza kétharmados győzelmével záruló parlamenti választás éjszakáján vette elő az ellenzékben már elhangzó ötletét, hogy közjogi méltóságok és állami vezetők – ahogy ő fogalmazott, Orbán Viktor bábjai – távozzanak a hivatalukból. Tisztség vagy név szerint a Kúria, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírói Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Médiahatóság elnöke mellett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt is lemondásra szólította fel.

Magyar Péter vasárnap este egyébként szinte azonnal reagált az államfő elutasításra. „Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében, bocsánatkérés helyett gyereknapon is csak a havi 6,3 milliós fizetését védi” – írta egy Facebook-posztban a miniszterelnök.