A BL-győzelem után üzenetet hagytak Budapestnek a PSG játékosai a Puskás Aréna öltözőben

BL-döntő;Magyar Labdarúgó Szövetség;Paris Saint-Germain;Puskás Aréna;

2026-06-01 06:43:00 CEST

Az MLSZ válaszolt is rá.

Miként arról lapunk is tudósított, a Paris Saint-Germain nyerte a szombati, Budapesten tartott Bajnokok Ligája-döntőt: bár ellenfelük, az Arsenal Kai Havertz góljával már az 5. percben megszerezte a vezetést, Ousmane Dembélé a 64. percben büntetőből egyenlített, s a 120 perc utáni 1-1-es döntetlent követően a párizsi csapat 4-3-ra megnyerte a mindent eldöntő büntetőpárbajt.

A meccs végeredményének tehát a párizsi csapat örülhetett, amit a játékosok kifejezésre is juttattak, a PSG öltözőjében ugyanis egy szívecskével illusztrált felirat várta a szervezőket: „Thank you, Budapest!” (Köszönjük, Budapest!)

Az erről szóló képet a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) posztolta az X-oldalán, s azt válaszolták: „Mi is köszönjük mindkét csapatnak!”