A BL-győzelem után üzenetet hagytak Budapestnek a PSG játékosai a Puskás Aréna öltözőben

Miként arról lapunk is tudósított, a Paris Saint-Germain nyerte a szombati, Budapesten tartott Bajnokok Ligája-döntőt: bár ellenfelük, az Arsenal Kai Havertz góljával már az 5. percben megszerezte a vezetést, Ousmane Dembélé a 64. percben büntetőből egyenlített, s a 120 perc utáni 1-1-es döntetlent követően a párizsi csapat 4-3-ra megnyerte a mindent eldöntő büntetőpárbajt.
A meccs végeredményének tehát a párizsi csapat örülhetett, amit a játékosok kifejezésre is juttattak, a PSG öltözőjében ugyanis egy szívecskével illusztrált felirat várta a szervezőket: „Thank you, Budapest!” (Köszönjük, Budapest!)
Az erről szóló képet a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) posztolta az X-oldalán, s azt válaszolták: „Mi is köszönjük mindkét csapatnak!”Így védte meg a BL-címét a PSG – GalériaPárizs vadul bulizni kezdett a címvédő BL-győzelem után – Videó!Kék-pirosra világították ki a Puskás ArénátPSG–Arsenal 4-3, tizenegyespárbajban megvédték a címüket, újra magasba emelhetik a BL-trófeát a franciák