Szalay-Bobrovniczky Kristóf mindkét cégének veszteséget kellett elkönyvelnie

Minisztersége utolsó teljes évében váratlanul igencsak pocsék időszakot zártak a Szalay-Bobrovniczky Kristóf tulajdonában maradt cégek, a London Capital Zrt. és az UJ Clinic Zrt – írja a 444.
A volt honvédelmi miniszternek ennél nagyobb cégbirodalma volt, de 2022-es miniszteri kinevezése után ezt a két céget leszámítva minden más vállalkozásától megvált. Ebben a két esetben úgy ítélték meg, hogy nincs összeférhetetlenség.
A portál összefoglalója szerint
a főtevékenységként vagyonkezeléssel foglalkozó London Capitalnak tavaly sem volt értékesítésből származó bevétele, ami a tevékenység jellegét látva egyáltalán nem szokatlan dolog. Egy ilyen cég ugyanis főként a pénzügyi műveleteken tud érdemi eredményt elérni. Tavaly azonban ezt nem sikerült abszolválnia, hiszen a korábbinál jóval kevesebb bevételt értek el, míg a kiadásuk sokkal nagyobb volt. Így végeredményben nagyon masszív, 675 millió forintos veszteséget kellett elkönyvelnie a volt miniszternek az előző évi, 1,3 milliárd forintos nyereség után. Szalay-Bobrovniczky úgy döntött, nem fizet magának osztalékot, noha erre a cégben lévő tartalékok lehetőséget adtak volna: több mint 1,5 milliárdos tartalék van a cégben az előző évek gazdálkodásának eredményeként.
másik cége, az UJ Clinic Zrt. inkább tűnik alvócégnek, mint aktívan működőnek. A szakorvosi járóbeteg-ellátással főtevékenységként foglalkozó cégnek évek óta nincs árbevétele, csak némi minimális kiadása, így a tavalyi évet is 8,3 milliós veszteséggel zárta az előző évi 13 milliós mínusz után. A folyamatos veszteséges működés egyébként már évekkel ezelőtt mínuszba vitte a cég saját tőkéjét, ami a jogszabályok alapján két évnél hosszabb ideig nem lehet negatív. A megfelelő működés érdekében ilyenkor a tulajdonosnak tőkerendezést kell végrehajtania, ami sok esetben azt jelenti, hogy pénzt kell befizetnie a cégbe, hogy helyrebillentse az egyensúlyt. Ilyen lépésre azonban nincs jel a beszámolóhoz csatolt kiegészítő mellékletben.