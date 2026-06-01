Szalay-Bobrovniczky Kristóf mindkét cégének veszteséget kellett elkönyvelnie

veszteség;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

2026-06-01 09:16:00 CEST

A volt honvédelmi miniszter úgy döntött, nem fizet magának osztalékot, noha erre a tartalékok lehetőséget adtak volna.

Minisztersége utolsó teljes évében váratlanul igencsak pocsék időszakot zártak a Szalay-Bobrovniczky Kristóf tulajdonában maradt cégek, a London Capital Zrt. és az UJ Clinic Zrt – írja a 444.

A volt honvédelmi miniszternek ennél nagyobb cégbirodalma volt, de 2022-es miniszteri kinevezése után ezt a két céget leszámítva minden más vállalkozásától megvált. Ebben a két esetben úgy ítélték meg, hogy nincs összeférhetetlenség.

A portál összefoglalója szerint

a főtevékenységként vagyonkezeléssel foglalkozó London Capitalnak tavaly sem volt értékesítésből származó bevétele, ami a tevékenység jellegét látva egyáltalán nem szokatlan dolog. Egy ilyen cég ugyanis főként a pénzügyi műveleteken tud érdemi eredményt elérni. Tavaly azonban ezt nem sikerült abszolválnia, hiszen a korábbinál jóval kevesebb bevételt értek el, míg a kiadásuk sokkal nagyobb volt. Így végeredményben nagyon masszív, 675 millió forintos veszteséget kellett elkönyvelnie a volt miniszternek az előző évi, 1,3 milliárd forintos nyereség után. Szalay-Bobrovniczky úgy döntött, nem fizet magának osztalékot, noha erre a cégben lévő tartalékok lehetőséget adtak volna: több mint 1,5 milliárdos tartalék van a cégben az előző évek gazdálkodásának eredményeként.