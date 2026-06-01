Erősödött, ötéves csúcs közelében jár a forint

Ötéves csúcs közelében a forint, a magyar fizetőeszközből a hétfői piacnyitás környékén 353,6 ért egy eurót - hívta fel a figyelmet a hvg, megjegyezve ugyanakkor, hogy ez nem tartott sokáig, hamarosan egy egységet romlott a forint értéke az euróval szemben.
Cikkünk írásakor egy euróért 354,25 forintot kell fizetni. Valószínűsíthető, hogy az összességében határozottan kedvező folyamatok mögött az az optimizmus áll, amely abból fakad, hogy Magyar Péternek pénteken sikerült több mint 16 milliárd eurónyi uniós forrás feloldásáról megállapodnia Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.360 alá erősödött a forint, megvan az új négyéves csúcs