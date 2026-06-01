Erősödött, ötéves csúcs közelében jár a forint

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2026-06-01 11:55:00 CEST

Valószínűleg segített, hogy sikerült megállapodni a 16 milliárd eurónyi uniós forrásról.

Ötéves csúcs közelében a forint, a magyar fizetőeszközből a hétfői piacnyitás környékén 353,6 ért egy eurót - hívta fel a figyelmet a hvg, megjegyezve ugyanakkor, hogy ez nem tartott sokáig, hamarosan egy egységet romlott a forint értéke az euróval szemben.

Cikkünk írásakor egy euróért 354,25 forintot kell fizetni. Valószínűsíthető, hogy az összességében határozottan kedvező folyamatok mögött az az optimizmus áll, amely abból fakad, hogy Magyar Péternek pénteken sikerült több mint 16 milliárd eurónyi uniós forrás feloldásáról megállapodnia Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.