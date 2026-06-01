Tavaly két Tiborcz-cég is egymilliárd forint feletti bevételt könyvelhetett el

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2026-06-01 11:54:00 CEST

Az egyikben a nyereséget bent hagyták, míg az ingatlanfejlesztő cégből 100 millió forint osztalékot kivettek a tulajdonosok.

Orbán Viktor volt miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST-csoport cégei két csoportra szakadtak: a holding- és pénzügyi vállalatok jelentős profitot termelnek, miközben az operatív cégek milliárdos árbevétellel működnek, és akad közöttük veszteséges vállalkozás is – írja a 24.

A portál a friss mérlegek alapján arról számol be, hogy a BDPST Equity Zrt. és a BDPST Capital Zrt. ugyan nem termel árbevételt, mégis komoly nyereséget hozott: előbbi közel 470 millió, utóbbi több mint 612 millió forintos profitot ért el 2025-ben. A bevételek döntően pénzügyi műveletekből származnak, az összeget pedig nem vették ki, hanem bent hagyták a cégekben.

A tényleges bevételt a tanácsadási, marketing- és ingatlanos cégek termelik ki.

A BDPST Koncept Kft. 1,44 milliárd forintos árbevétel mellett 123 millió forintos nyereséget ért el, míg a BDPST Ingatlanfejlesztő Kft. 1,15 milliárdos forgalom mellett 144 milliós profitot hozott. A Konceptnél a teljes nyereséget bent hagyták, míg az ingatlanfejlesztő cégből 100 millió forint osztalékot kivettek a tulajdonosok.

Az már korábban kiderült, hogy tavaly tovább romlott az Odu Store Kft. helyzete, a Tiborcz István tulajdonában álló BDPST Zrt. bababoltja 2025-ben 214,1 millió forintos veszteséget termelt, miközben saját tőkéje mínusz 317,7 millió forintra csökkent. A vállalat árbevétele tavaly 162,6 millió forint volt, ami csak minimális növekedést jelent az egy évvel korábbi 157 millió forinthoz képest. A forgalom emelkedése ugyanakkor nem volt elegendő a veszteséges működés megfordításához, és az Odu Store immár ötödik éve zár mínuszban.

Az Odu Store-t Orbán Viktor legidősebb lánya, Orbán Ráhel alapította 2021-ben prémium bababoltként. A vállalkozás előbb a Pasaréti úton, majd a szántódi BalaLandnél működtetett üzletet, tavaly pedig a Dorottya utcába költözött, abba az épületbe, ahol a Tiborcz István tulajdonában álló BDPST-csoport Dorothea Hotelje is működik. Tavaly nyáron Orbán Ráhel eladta a céget férjének. A mostani beszámoló alapján az Odu Store fennállása alatt összesen 473,7 millió forintos veszteséget halmozott fel.