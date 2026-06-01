Nem csak az alvállalkozóit, a dolgozóit sem tudja kifizetni Balásy Gyula cégcsoportja

Egyelőre nem kapják meg a májusi fizetésüket a Lounge Group dolgozói, miután Balásy Gyula cégcsoportjának számláit zárolták – írja a Telex, és értesülésünket a cégcsoport sajtóosztálya is megerősítette. A lapnak egy olvasójuk jelezte, hogy Balásy levelet írt a dolgozóknak, amiben bocsánatot kért a kialakult helyzetért, és jelezte, hogy a májusi béreket sem tudják kifizetni.
„A cégcsoport számláinak jogtalan zárolása miatt olyan helyzet alakult ki, amely jelenleg ellehetetleníti a társaságok pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését. Ennek következtében a munkavállalók részére esedékes béreket jelenleg nem tudjuk teljesíteni, annak ellenére, hogy a szükséges források a társaságok működésében és szerződéses állományában rendelkezésre állnának” – adott sajátságos magyarázatot a Lounge Group sajtóosztálya. A Népszava is beszámolt róla, hogy csaknem egy hónapja indult nyomozás Balásy cégei ellen, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pedig nem sokkal később végrehajtási eljárást rendelt el a NER kedvenc plakátgyárósának milliárdos állami megrendelésekből dolgozó kommunikációs cégei, a New Land Media és a Lounge Design Kft. ellenA BL-döntős rendezvényeket szervező Balásy-féle cég ellen is végrehajtás indult
Miután a NAV zárolta a Lounge számláit, az alvállalkozókat nem fizetik ki a már teljesített munkák után, és az érintettek nem tudják, hogy a még folyó projektek után megkapják-e majd azt, ami jár. Most a dolgozókon a sor. – Jelenleg a Lounge Group társaságai nem állnak felszámolás alatt, de „rövid időn belül további jogi eljárások megindulása várható” – vetítették előre a munkavállalóik számára sem kellemes fejleményeket. A Telex felidézte, hogy a cégcsoporthoz tartozó Lounge Event Kft. lényegében monopolizálta az állami intézmények és cégek rendezvényszervezésének piacát, így az előző ciklusban mindenkinek velük kellett szerződnie, aki állami rendezvényeken, konferenciákon, kiállításokon dolgozott.Végrehajtás indult Balásy Gyula cégei ellenHűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomoznak Balásy Gyula cégei ellenÖtvenmilliárd forintos keretmegállapodással búcsúztatta Balásy Gyula cégeit a Rogán-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda