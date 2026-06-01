Nem csak az alvállalkozóit, a dolgozóit sem tudja kifizetni Balásy Gyula cégcsoportja

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2026-06-01 21:11:00 CEST

A NAV zárolta az Orbán-kormány propagandáját az utolsó percekig terjesztő Lounge Group számláit, és hamarosan a felszámolási eljárás is megindulhat.

Egyelőre nem kapják meg a májusi fizetésüket a Lounge Group dolgozói, miután Balásy Gyula cégcsoportjának számláit zárolták – írja a Telex, és értesülésünket a cégcsoport sajtóosztálya is megerősítette. A lapnak egy olvasójuk jelezte, hogy Balásy levelet írt a dolgozóknak, amiben bocsánatot kért a kialakult helyzetért, és jelezte, hogy a májusi béreket sem tudják kifizetni.

„A cégcsoport számláinak jogtalan zárolása miatt olyan helyzet alakult ki, amely jelenleg ellehetetleníti a társaságok pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését. Ennek következtében a munkavállalók részére esedékes béreket jelenleg nem tudjuk teljesíteni, annak ellenére, hogy a szükséges források a társaságok működésében és szerződéses állományában rendelkezésre állnának” – adott sajátságos magyarázatot a Lounge Group sajtóosztálya. A Népszava is beszámolt róla, hogy csaknem egy hónapja indult nyomozás Balásy cégei ellen, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pedig nem sokkal később végrehajtási eljárást rendelt el a NER kedvenc plakátgyárósának milliárdos állami megrendelésekből dolgozó kommunikációs cégei, a New Land Media és a Lounge Design Kft. ellen

Miután a NAV zárolta a Lounge számláit, az alvállalkozókat nem fizetik ki a már teljesített munkák után, és az érintettek nem tudják, hogy a még folyó projektek után megkapják-e majd azt, ami jár. Most a dolgozókon a sor. – Jelenleg a Lounge Group társaságai nem állnak felszámolás alatt, de „rövid időn belül további jogi eljárások megindulása várható” – vetítették előre a munkavállalóik számára sem kellemes fejleményeket. A Telex felidézte, hogy a cégcsoporthoz tartozó Lounge Event Kft. lényegében monopolizálta az állami intézmények és cégek rendezvényszervezésének piacát, így az előző ciklusban mindenkinek velük kellett szerződnie, aki állami rendezvényeken, konferenciákon, kiállításokon dolgozott.