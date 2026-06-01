Tarr Zoltán: Megyei bontásban vizsgáljuk Hankó Balázs és az NKA által elszórt közpénzt

Folytatja a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) és Hankó Balázshoz, a leváltott Orbán-kormány kulturális és innovációs miniszteréhez kapcsolódó anyagok átvilágítását – derült ki Tarr Zoltán hétfői Facebook-bejegyzéséből. A Magyar-kormány kulturális tárcájának a vezetője kiemelte, hogy megyés bontásban kikérték az ügyre vonatkozó dokumentumokat, így minden pályázatot és döntést az NKA-hoz kötődően.
Lapunk is beszámolt - a 24.hu nyomán - arról, hogy a korábbi sokmilliárd forint mellett Hankó Balázs legalább 400 millió forintot szórt ki csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében olyan egyesületeknek, amelyek erősen kötődtek a Fidesz-KDNP-hez. – Van olyan egyesület, amelynek önkormányzati fideszes képviselő a vezetője, de olyan alapítvány is kapott milliókat, amely DPK-s rendezvényeket szervezett a kampány alatt – idézte fel Tarr Zoltán.Több száz millió forint NKA-támogatást játszottak át a Fideszhez közel álló szabolcsi egyesületeknek
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, miközben a hatalmas pénzosztás felgöngyölítésében segítő Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő munkatársainak megköszönte a munkát, felszólította az ügyben érintett fideszes képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költötték a támogatásokat a hozzájuk köthető szervezetek, amelyek közül többen részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint ugyanis az embereknek joguk van tudni, mire ment el az adófizetők pénze.Hegyekben állnak a ledarált dokumentumok, Tarr Zoltán azt kéri, jelentkezzen, aki tud valamit a 17 milliárdos NKA-botrányrólNKA-pénzek: a NAV költségvetési csalás és hűtlen kezelés miatt nyomoz, kényszerintézkedések végrehajtását terveziTarr Zoltán: Házkutatást tartottak a minisztériumban az NKA kifizetései miatt