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Tarr Zoltán és Hankó Balázs kézfogása a kormányzati átadás-átvételen

Tarr Zoltán: Megyei bontásban vizsgáljuk Hankó Balázs és az NKA által elszórt közpénzt

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter felszólította a pénzosztásban érintett fideszes képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költötték a hozzájuk köthető szervezetek az adófizetők pénzét.

Folytatja a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) és Hankó Balázshoz, a leváltott Orbán-kormány kulturális és innovációs miniszteréhez kapcsolódó anyagok átvilágítását – derült ki Tarr Zoltán hétfői Facebook-bejegyzéséből. A Magyar-kormány kulturális tárcájának a vezetője kiemelte, hogy megyés bontásban kikérték az ügyre vonatkozó dokumentumokat, így minden pályázatot és döntést az NKA-hoz kötődően.

Lapunk is beszámolt - a 24.hu nyomán - arról, hogy a korábbi sokmilliárd forint mellett Hankó Balázs legalább 400 millió forintot szórt ki csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében olyan egyesületeknek, amelyek erősen kötődtek a Fidesz-KDNP-hez. – Van olyan egyesület, amelynek önkormányzati fideszes képviselő a vezetője, de olyan alapítvány is kapott milliókat, amely DPK-s rendezvényeket szervezett a kampány alatt – idézte fel Tarr Zoltán.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, miközben a hatalmas pénzosztás felgöngyölítésében segítő Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő munkatársainak megköszönte a munkát, felszólította az ügyben érintett fideszes képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költötték a támogatásokat a hozzájuk köthető szervezetek, amelyek közül többen részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint ugyanis az embereknek joguk van tudni, mire ment el az adófizetők pénze. 

Mivel jogállamisági feltételeket nem kötöttek a SAFE nevű programhoz, így nem kell megvárni, amíg a kormány átírja a korrupcióellenes magyar törvényeket. 