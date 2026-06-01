Orbán-kormány;Fidesz;közpénzek;pénzosztás;Nemzeti Kulturális Alap;állami támogatások;Tarr Zoltán;Hankó Balázs;

2026-06-01 20:23:00 CEST

Tarr Zoltán: Megyei bontásban vizsgáljuk Hankó Balázs és az NKA által elszórt közpénzt

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter felszólította a pénzosztásban érintett fideszes képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költötték a hozzájuk köthető szervezetek az adófizetők pénzét.