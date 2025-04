Haverok, buli, parlament

Bor, pálinka, "patchwork táskák", pendrive-ok, hotelszámlák, reprezentáció és persze kommunikációs, valamint szakpolitikai tanácsadások. Egyenként is több százmillió forint értékben vertek el közpénzt a parlamenti frakciók 2016-ban. A 17 kereszténydemokrata képviselő például milliós értékben rendelt alkoholt, de rengeteg ételt is elszámolt. Költekezésben persze a Fidesz is hozta a formáját, ahogyan az ellenzéki pártok, elsősorban a Jobbik, amelynek költségelszámolása a legnagyobb jóindulattal is kérdéseket vet fel.