Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos

Kedden a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban járt Hegedűs Zsolt, ahol megkezdődött az átadás-átvétel – derül ki az egészségügyi miniszter Facebook-posztjából.
Bejegyzésében az áll, hogy elkísérte
Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz;
Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz;
valamint Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár, akire szintén nagyon számít a minisztériumban.
„Új szemlélet, irány, cselekvés, hogy végre befektessünk a magyar emberek egészségébe” – zárta bejegyzését az egészségügyi miniszter.
Lapunk már április végén beszámolt arról, hogy a tiszti főorvosi posztra Oroszi Beatrix a legesélyesebb. Ő orvos, epidemiológus, a fertőző betegségek és járványok egyik vezető hazai szakértője. A Semmelweis Egyetem járványügyi központjának vezetőjeként fontos szerepe volt a COVID–19 járvány kezelésének szakmai támogatásában. Akkor megelőlegeztük azt is, hogy a népegészségügy szakmai irányítására Vokó Zoltán neve merült fel.Gyűlnek a névjegyek az egészségügyi tárcában, az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára két szakember is esélyes