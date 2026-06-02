Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos

Országos Tisztifőorvos;Országos Gyógyszerészeti Intézet;Hegedűs Zsolt;

2026-06-02 07:42:00 CEST

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetet pedig Szepezdi Zsuzsanna vezeti majd.

Kedden a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban járt Hegedűs Zsolt, ahol megkezdődött az átadás-átvétel – derül ki az egészségügyi miniszter Facebook-posztjából.

Bejegyzésében az áll, hogy elkísérte

Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz;

Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz;

valamint Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár, akire szintén nagyon számít a minisztériumban.

„Új szemlélet, irány, cselekvés, hogy végre befektessünk a magyar emberek egészségébe” – zárta bejegyzését az egészségügyi miniszter.

Lapunk már április végén beszámolt arról, hogy a tiszti főorvosi posztra Oroszi Beatrix a legesélyesebb. Ő orvos, epidemiológus, a fertőző betegségek és járványok egyik vezető hazai szakértője. A Semmelweis Egyetem járványügyi központjának vezetőjeként fontos szerepe volt a COVID–19 járvány kezelésének szakmai támogatásában. Akkor megelőlegeztük azt is, hogy a népegészségügy szakmai irányítására Vokó Zoltán neve merült fel.