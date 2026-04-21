Gyűlnek a névjegyek az egészségügyi tárcában, az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára két szakember is esélyes

2026-04-21 05:45:00 CEST

Noha hónapok óta különböző szakmai munkacsoportok dolgoznak az egészségügy politikai irányítás struktúráján, egyelőre csak a miniszter személye biztos a frissen felálló tárca élén. Nemcsak a kiszemelt tisztségviselők személyét érintően forog több verzió szakmai körökben, hanem úgy tudni, az intézmény szerkezete is folyamatosan alakul.

Az egyetlen biztos elem az egészségügyben a miniszteri szék: a tárcát Hegedűs Zsolt ortopéd sebész főorvos vezeti majd. Hegedűs 1994-ben végzett a Semmelweis Egyetemen, évekig dolgozott az Egyesült Királyságban, itthon az „1001 orvos hálapénz nélkül" mozgalom meghatározó alakja és később a Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiumának elnöke volt. A hálapénz felszámolása, a szakmai autonómia és a minőségmérés egy évtizede visszatérő témái – ezek adják szakmai ars poétikája gerincét is. Miniszter-jelölti megszólalásaiban arról beszélt, hogy az önálló minisztériumon belül négy államtitkárság jöhet létre: egy közigazgatási, egy digitális egészségüggyel foglalkozó, egy népegészségügyi, valamint egy az ellátórendszer működtetéséért felelős. Úgy tudjuk az utolsó napok átírhatják ezt a struktúrát is. A pozíciók betöltésére eddig esélyes szereplők kiválasztása még most sem végleges.

Lapunk úgy tudja: a népegészségügy szakmai irányítására Vokó Zoltán neve merült fel.

Vokó Zoltán orvos, epidemiológus, a hazai népegészségügy és egészségpolitika egyik meghatározó szakértője, főként alkalmazott népegészségügyi kutatásokkal foglalkozik. A Semmelweis Egyetemen az Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ igazgatója, az MTA doktora, egyetemi tanár.

Az ellátórendszer működtetéséért felelős szerepkörére információink szerint Nemes Balázs Áron sebész, elismert transzplantációs szakember, egyetemi tanszékvezető docens a jelölt, ő hónapok óta már Hegedűs Zsolttal és Gilly Gyulával közösen dolgozik az új egészségpolitikai struktúra kialakításán. Eredetileg a közigazgatási vagy digitális területre Gilly Gyula egészségügyi szakmenedzser neve került szóba esélyes államtitkárként, mellette Schiszler István orvos-menedzsert is, esélyesként emlegették a szerepekre. Utóbbi azonban éppen hétfőn már kiesett közülük. Lapunknak a helyzetet jól ismerő szakember azt mondta: Schiszlert „egyszerűen törölték” az államtitkári posztok várományosai közül, arra viszont senki nem tudott választ adni, hogy pontosan mi történt. Információink szerint akár Gilly Gyula is háttérbe szorulhat, mert közigazgatási államtitkárként már Kovácsy Zsombor egészségügyi-szakjogász neve forog, mint befutó. Ő két év orvosi munka után több mint egy évtizedig dolgozott a közigazgatásban: volt az Egészségügyi Minisztérium jogi és nemzetközi ügyekért felelős szakállamtitkára, majd 2007–2009 között az Egészségbiztosítási Felügyelet első és egyben utolsó elnöke is. 2009 óta saját, egészségügyi profilú ügyvédi irodáját vezeti, az ELTE tiszteletbeli tanára.

Noha a tárcán belül önálló államtitkárságot kaphat az ellátórendszer működtetése, az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint hivatal megmaradhat.

Az irányítására - úgy tudjuk -Tótth Árpádot hívnák haza Norvégiából. Ő tizenöt évig dolgozott mentőorvosként is majd kórházigazgatói és országos szakmai szerepeket vállalt. 2008 és 2013 között a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatója volt, ahol a kórház pénzügyi stabilizálásán és fejlesztésén dolgozott, jelenleg Norvégiában a Helse Nord RHF regionális egészségügyi szervezetben vezetői poszton dolgozik.

Azt Hegedűs Zsolt megszólalásaiból is tudható, hogy Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központra (NNGYK) erős profiltisztítás vár. A tervek szerint egy erős „ÁNTSZ-t” hoznának létre, élén egy erős jogosítványokkal felruházott tiszti főorvossal. A posztra jelenleg Oroszi Beatrix a legesélyesebb. Ő orvos, epidemiológus, a fertőző betegségek és járványok egyik vezető hazai szakértője. A Semmelweis Egyetem járványügyi központjának vezetőjeként fontos szerepe volt a COVID–19 járvány kezelésének szakmai támogatásában. Szintén az NNGYK feladataiból venne át egy részt az önálló népegészségügyi intézet. Ennek leendő vezetőjeként ugyancsak emlegetik Vokó Zoltán professzort.

Ismét – a tervek szerint – önálló hivatala lenne a gyógyszerhatósági feladatoknak, úgy tudjuk ennek élére Pálffyné Poór Rita gyógyszerész a jelölt, ő a gyógyszerengedélyezés, a gyógyszerbiztonság elismert szakértője.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatói posztja a legbizonytalanabb, ide a szakma egy meghatározó része Kiss Zsoltot, a múlt évben távozó főigazgatót várja vissza, lapunk viszont úgy értesült, hogy Kaló Zoltán professzort kérték fel. Ő orvos, nemzetközileg is elismert egészségügyi közgazdász, aki egyetemi professzorként és kutatóintézeti vezetőként az egészségpolitika és az egészségügyi finanszírozás kérdéseivel foglalkozik.

Információink szerint az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára két szakember – Túri Péter és Kádár Balázs – is esélyes. Túri Pétert, a magyar légimentés atyjaként is szokták emlegetni. Nemzetközi hírű szakember, aki a semmiből hozta létre és vezette a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-t. Innovátor és vállalkozó. A másik esélyes jelölt a posztra Kádár Balázs mentőorvos, aki korábban az Országos Mentőszolgálat észak‑magyarországi regionális igazgatójaként dolgozott. 2025-ben azonnali hatállyal visszavonták vezetői megbízását, miután egy magánrendezvényen készült fotón politikai üzenetnek minősített feliratú pólóban („Macskás Fadísz”) jelent meg a közösségi médiában, ugyanakkor mentőorvosi munkáját tovább folytathatta.