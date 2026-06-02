Leszakadt a felsővezeték, késésekre kell számítani a miskolci vasútvonalon

Hosszabb menetidőre kell számítani a miskolci fővonalon, miután az éjszakai órákban egy tehervonat mozdonyának áramszedője megsérült és mintegy 300 méteres szakaszon leszakította a felsővezetéket – közölte kedden hajnalban a Mávinform.
A tájékoztatás szerint
Vámosgyörk és Füzesabony között nem járnak a személyvonatok, helyettük az egri Agria InterRégiók állnak meg,
Vámosgyörk és Ludas között pedig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.
A helyreállításig – várhatóan a délelőtti órákig – a miskolci fővonalon meghosszabbodhat az InterCityk és az Agria InterRégiók menetideje.