Csótány, fülbemászó és kavics is előkerült a menzán tálalt ételből a XXII. kerületben

aláírásgyűjtés;menza;XXII.kerület;csótányok;

2026-06-02 09:55:00 CEST

Aláírásgyűjtés indult a közétkeztetési cég szerződésének felmondásáért.

A XXII. kerület óvodai és iskolai menzáján a szülők szerint a mindennapos igénytelenség és a kirívó higiéniai hiányosságok mostanra elérték azt a szintet, ami már közvetlenül veszélyezteti a gyermekek egészségét – írja a Blikk.

A lap arról számol be:

a rántott hús mellé tálalt főtt krumpli közepéből egy méretes csótány teteme bukkant elő, a desszertként kiosztott körtén egy fülbemászó tanyázott, a borsos tokány szaftjában pedig hús helyett egy kavicsot kanalazott ki egy gyanútlan óvodás.

Miután a gyomorforgató fényképek bejárták a helyi szülői közösségeket, a Szülők és Nagyszülők a XXII. Kerületi Gyermekekért elnevezésű civil csoport

aláírásgyűjtést indított a közétkeztetési cég szerződésének felmondásáért és szigorúbb közbeszerzésért.

A szülők által közzétett bejegyzés és a hozzá csatolt bizonyítékok szerint a probléma rendszerszintű hanyagság eredménye. A rovarszennyezettség ugyanis ugyanazon a napon egyszerre több kerületi intézményben is jelentkezett, ami arra utal, hogy a hibát nem az óvodai vagy iskolai tálalókonyhákon követték el, hanem magán a központi főzőkonyhán, illetve az alapanyagok beszerzése és ellenőrzése során sértették meg súlyosan a higiéniai előírásokat.

A Blikk megkereste a XXII. kerületi önkormányzatot, hogy megtudja, a kerület vezetése értesült-e a megdöbbentő esetekről, jelentették-e a kormányhivatalnál, illetve – a szülők mellé állva – hajlandóak-e szerződést bontani a szolgáltatóval. A csótányra, a vizsgálatokra, a kötbérre és a felmondásra vonatkozó kérdésekre érdemi válasz nem érkezett, csak annyit közöltek:

„Önkormányzati munkánkat a budafok-tétényiekkel karöltve végezzük. Igyekszünk szoros kapcsolatot ápolni az itt élőkkel. Javaslataikat meghallva teljes képet kaphatunk a kerületről, ami döntéshozatali kultúránkban is megjelenik. Ami a közétkeztetést illeti, olyan lakossági tájékoztatót szervezünk, ahol a közétkeztetési szolgáltató és a szülők közvetlen párbeszédben oszthatják meg egymással a gondolataikat. Május második felében két és fél órás beszélgetést folytattunk a szülőkkel a tapasztalatok átadása és a tájékoztató előkészítése érdekében”.

A szülői csoport képviselői szerint felháborító, hogy miközben a családok joggal tartanak egy tömeges fertőzéstől, a kerület vezetése látszategyeztetésekkel üti el az időt ahelyett, hogy azonnali hatállyal felmondaná a minősíthetetlen szolgáltatást nyújtó cég szerződését.

A borsos tokány szaftjából előkerült, kavicsnak látszó tárgy például közvetlen balesetveszélyt jelentett, hiszen egy kisgyereknek beletörhetett volna a foga, vagy meg is fulladhatott volna. Az alapanyagok mosása és tisztítása pedig annyira felületes, hogy az már kimeríti a veszélyeztetés fogalmát.

A civil összefogás tagjai közölték: ha a kerület vezetése nem áll azonnal a családok oldalára, és nem ír ki új, szigorúan ellenőrzött közbeszerzést, nem állnak meg az aláírásgyűjtésnél. Ebben az esetben a legfelsőbb hatóságokhoz és a nyilvánossághoz fordulnak, mert nem hajlandóak megvárni, amíg az igénytelenség miatt az első gyermek kórházba kerül.