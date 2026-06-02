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Ma a német kancellárral, szerdán a francia elnökkel találkozik Magyar Péter, csütörtökön az ír kormányfőt fogadja

A miniszterelnök kedden kora reggel, a közösségi oldalán ismertette a menetrendet.

Irány Berlin és Párizs – írja Magyar Péter a Facebook-oldalán. A miniszterelnök bejegyzéséből kiderül, hogy kedden Friedrich Merz német kancellárral, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnökkel folytat kétoldalú tárgyalásokat. Csütörtökön az ír kormányfőt fogadja.

Korábban a német kormány közleményben erősítette meg a látogatás tényét, közölve, hogy Friedrich Merz kedden délben katonai tiszteletadás mellett fogadja az új magyar miniszterelnököt. A berlini közlemény szerint Friedrich Merz és Magyar Péter a kétoldalú témákon túl az Európai Unióról, Ukrajna támogatásáról és az euroatlanti biztonsági kérdésekről fog tárgyalni.

Mint ismert, a magyar miniszterelnök első hivatalos külföldi útja Varsóba vezetett.

A délelőtti órákig tarthat a helyreállítás.