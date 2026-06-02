Németország;Franciaország;Írország;Emmanuel Macron;Friedrich Merz;Magyar Péter;

2026-06-02 08:27:00 CEST

Ma a német kancellárral, szerdán a francia elnökkel találkozik Magyar Péter, csütörtökön az ír kormányfőt fogadja

A miniszterelnök kedden kora reggel, a közösségi oldalán ismertette a menetrendet.