Ma a német kancellárral, szerdán a francia elnökkel találkozik Magyar Péter, csütörtökön az ír kormányfőt fogadja

Irány Berlin és Párizs – írja Magyar Péter a Facebook-oldalán. A miniszterelnök bejegyzéséből kiderül, hogy kedden Friedrich Merz német kancellárral, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnökkel folytat kétoldalú tárgyalásokat. Csütörtökön az ír kormányfőt fogadja.
Korábban a német kormány közleményben erősítette meg a látogatás tényét, közölve, hogy Friedrich Merz kedden délben katonai tiszteletadás mellett fogadja az új magyar miniszterelnököt. A berlini közlemény szerint Friedrich Merz és Magyar Péter a kétoldalú témákon túl az Európai Unióról, Ukrajna támogatásáról és az euroatlanti biztonsági kérdésekről fog tárgyalni.Berlinbe és Párizsba is elutazik a héten Magyar Péter
Mint ismert, a magyar miniszterelnök első hivatalos külföldi útja Varsóba vezetett.Tényleg kitört a magyar-lengyel bromance, Donald Tusk készített Magyar Péternek egy piros-fehér-zöld szívet formáló kitűzőt