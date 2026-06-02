Hadházy Ákos: Az Orbán-család bányacégei túlárazott szerződéseken keresztül milliárdos bevételhez jutottak állami építkezésekből

feljelentés;visszaélés;Hadházy Ákos;id. Orbán Győző;Orbán-cégek;

2026-06-02 13:41:00 CEST

Úgy véli, a hatóságoknak szükséges eljárást indítani.

Feljelentést tesz hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt Hadházy Ákos.

A korábbi országgyűlési képviselő egy keddi Facebook-posztjában azt írta, olyan szerződések és kimutatások jutottak el hozzá, amelyek alapján Orbán Győző és Mészáros Lőrinc cégei között a piaci árnál bizonyos tételeknél akár kétszer drágább kőszállítások történhettek állami építkezésekhez. Ezek között a Dolomit Kft. és a V-Híd közötti 2024-es és 2025-ös keretszerződések, valamint egy tavalyi mennyiségi összesítés is szerepel. Azt állítja, ezek alapján az Orbán-családhoz köthető bányacég bizonyos tételeket akár kétszeres áron adhatott el Mészáros Lőrinc érdekeltségének. Megkérdezett több, általa meg nem nevezett szakértőt, akik szerint nem minden tétel ára kirívóan magas, de vannak olyan termékek, amelyeket akár dupla áron szállíthattak. Hadházy Ákos azt is írta, hogy a keretszerződések alapján az árakat havonta emelni lehetett.

A poszt szerint a hozzá eljutott táblázatos összesítés alapján 2025-ben a legnagyobb mennyiségű követ az M1 autópálya bővítéséhez vitték, de vittek innen anyagot az iváncsai akkumulátorgyár vasútépítéséhez is. Csak ezzel a szerződéssel 2025-ben 4,8 milliárd forint bevétele volt Orbánéknak, miközben a Dolomit Kft. tavalyi forgalma 5,9 milliárd forint volt, Orbán Győző pedig 1,33 milliárd forint osztalékhoz jutott. A volt képviselő jelezte: a táblázat számainak valódiságáról nem tud meggyőződni, ezt szerinte a rendőrségnek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) kellene vizsgálnia.

A dokumentumokon látható számokat valódinak tartja, és ezek alapján úgy véli, hogy Orbánéknak tavaly is több milliárdos bevétele volt a túlárazottnak nevezett szerződésekből. Hadházy Ákos a poszt végén arról írt, hogy az új kormány által irányított NAV, a rendőrség vagy egy új korrupcióellenes hivatal szerinte gyorsan további adatokat szerezhetne az „Orbán–Mészáros–állam” viszonyról. Azt írta, a hozzá került szerződések és adatok alapján is könnyedén beláthatónak tartja, hogy milliárdos nagyságrendű visszaélésekről volt szó, ezért feljelentést tesz.