Magyar Péter: Orbán Győző MSZMP-s propagandista volt az 1960-as években

2025-09-06 09:16:00 CEST

Dunaújvárosban került szóba a miniszterelnök apjának múltja.

Dunaújvárosban tartott utcai fórumot Magyar Péter péntek délután, ahol a 24.hu szerint szentelt néhány szót Orbán Győzőnek, a miniszterelnök apjának is.

A Tisza Párt elnöke előbb hosszan beszélt Orbán Viktor magánrepülőzéséről, jachtozásáról és a NER-elit luxusköltéseiről, majd rátért az Orbán család hatvanpusztai uradalmának ügyére.

Magyar Péter szerint a 15-20 milliárd forint értékűre saccolt birtokkal lebukott a miniszterelnök. Szerinte jó sokat kellett izzadnia a propagandagyárnak, mit találjanak ki egy olyan épületegyüttessel kapcsolatban, ami 7000 négyzetméter és 500 hektár föld veszi körbe. „Putyin megnyalná a tíz ujját, ha a Szocsiban lévő dácsája így nézne ki, mint ez a kicsike Versailles Fejér megyében. (...) Mindent megpróbáltak, és azt bírták kiizzadni, hogy ez egy majorság, egy családi gazdaság” - fogalmazott.

Ezt követően beszélt Orbán Győzőről, „aki azt tervezi, hogy 86 évesen pályát vált és gazdálkodásba kezd.” Majd kommentálta a miniszterelnök apjának a kormánypárti Borsnak tett nyilatkozatát.

„Először azt hittem, hogy a propagandisták írták helyette, mert olyan kérdések voltak, olyan válaszok. De aztán megnéztem idősebb Orbán Győző életrajzát, és örömmel tapasztaltam, hogy nem kellett ide propagandista. 1966-ban belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba, és propagandista pozícióban helyezkedett el. Úgyhogy nem kellett ide külső segítség.”

A Tisza Párt elnöke beszélt arról is, hogy a Fidesz az adóemelés, a Tisza pedig az adócsökkentés kormánya lesz. Nem ígérik, hogy holnapra kolbászból lesz a kerítés, de azt viszont igen, hogy az adókat arra fordítják majd, amire befizették az emberek.