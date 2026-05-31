1,35 milliárd forint osztalékot vett ki a bányacégeiből Orbán Viktor apja

osztalék;Orbán Viktor;Orbán Győző;Dolomit Kft;

2026-05-31 21:52:00 CEST

Bár a bevételek valamicskét csökkentek a megelőző éviekhez képest, a volt miniszterelnök apja így sem panaszkodhat.

Nagyon értékes követ bányásznak Orbán Viktor édesapjának, Orbán Győzőnek a cégei, ugyanis a bukott miniszterelnök édesapjának a 2025-ös eredmények révén is sikerült 1,35 milliárd forint osztalékhoz jutnia - számolt be róla a 444.

A nagyobbik cég, a Dolomit Kft. bevételei enyhe visszaesést mutattak 2025-ben, a korábbi 6,5 milliárd helyett most 5,9 milliárd forintra futotta, de így is 2,6 milliárdos nyereséget könyvelhetett el. A profitot az utolsó fillérig ki is vették a tulajdonosok, smivel az idősebb Orbán 51,16 százalékos részesedéssel bír a cégben, 1,333 milliárd forintnyi osztalék illette őt a Dolomitból.

A kisebb cég, a Gánt Kő Kft. bevételei is visszaestek valamicskét, de ez a cég is nyereséges maradt, 91,1 millió forint bevétel és 163,6 millió forint egyéb bevétel mellett 90 millió forint profitot sikerült összehozni - ez a 2024-es 188 milliónak kevesebb, mint fele. A cégből 50 millió forintot vett ki osztalékként a két tulajdonos, Orbán Győző és Orbán Viktor unokaöccse, Orbán Dávid.

Mindez azt jelenti, hogy a volt miniszterelnök apja két cége révén összesen 1,358 milliárd forinttal lett gazdagabb.