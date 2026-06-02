Szexuális visszaélés miatt vádat emeltek egy gyermekfelügyelő ellen Somogyban

Somogy;feljelentés;vádemelés;szexuális visszaélés;gyermekotthon;

2026-06-02 12:46:00 CEST

A történteket a sértett csoporttársai jelezték a gyermekotthon vezetőjének, aki feljelentést tett.

A Fonyódi Járási Ügyészség szexuális visszaélés bűntette miatt emelt vádat egy harmincas éveiben járó férfival szemben – közölte kedd délelőtt a Somogy Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi gyermekfelügyelőként dolgozott egy Somogy vármegyei gyermekotthonban, ahol a 14. életévét betöltött lány nevelkedett. A vádlott és a sértett között bizalmas kapcsolat alakult ki, a fiatal lány vonzódott a férfihoz. A férfi ezt kihasználva többször szexuális cselekményt végzett a kiskorú sértettel. A férfi tudta, hogy a 18. életévét még be nem töltött lánnyal a foglalkozására tekintettel fennálló befolyási viszonya miatt még beleegyezés esetén sem létesíthet intim kapcsolatot.

A lány csoporttársai tudomást szereztek a történtekről, és jelezték azt a gyermekotthon vezetőjének, aki a gyermekvédelmi gyám bevonásával nyomban feljelentést tett a férfi ellen.

A férfit ezután a fonyódi nyomozók őrizetbe vették, majd az ügyészség indítványára letartóztatásba került.

Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a maximálisan 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetését beismerő, büntetlen előéletű férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés és a kiskorúak nevelésével összefüggő foglalkozástól eltiltás kiszabására, illetőleg a vádlott pártfogó felügyeletének elrendelésére tett indítványt.